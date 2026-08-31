Um trecho da música "Evidências", a mais tocada em shows no Brasil em todo o ano passado, será o slogan da Festa do Peão de Barretos de 2027. É a primeira vez na história do principal evento sertanejo do país que uma música é usada como tema.

O anúncio foi feito na noite deste domingo (30) no estádio de rodeios de Barretos (a 423 km de São Paulo). Chitãozinho & Xororó serão os embaixadores da próxima festa.

A edição deste ano terminou nesse domingo, após 11 dias de montarias e 150 shows.