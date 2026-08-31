Barretos adota trecho de 'Evidências' como slogan de 2027
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Um trecho da música "Evidências", a mais tocada em shows no Brasil em todo o ano passado, será o slogan da Festa do Peão de Barretos de 2027. É a primeira vez na história do principal evento sertanejo do país que uma música é usada como tema.
O anúncio foi feito na noite deste domingo (30) no estádio de rodeios de Barretos (a 423 km de São Paulo). Chitãozinho & Xororó serão os embaixadores da próxima festa.
A edição deste ano terminou nesse domingo, após 11 dias de montarias e 150 shows.
"Só quero ouvir você dizer que sim" é o trecho da canção - composta por José Augusto e Paulo Sergio Valle e gravada pela dupla em 1990 - escolhido como slogan para a festa do ano que vem, por ser considerada um "hino" da música sertaneja.
"Esse momento vai ficar gravado na nossa memória e no nosso coração para sempre", disse Chitãozinho no palco do estádio, dois dias após a dupla ter se apresentado no mesmo local. A música chegou a ser tocada por Bruno Mars no The Town, em 2023, no autódromo de Interlagos, e foi regravada por artistas como Roberto Carlos, em 2022.
Ao serem anunciados embaixadores, eles retornarão ao posto que já ocuparam em 2013, ao lado da dupla Bruno & Marrone. O atual embaixador é Gusttavo Lima, que já tinha sido homenageado em 2017 e 2018.
A Festa do Peão de Barretos chega ao fim com uma mudança do público em relação à frequência no Parque do Peão, segundo Jerônimo Muzetti, presidente de Os Independentes, associação que organiza a festa.
Em uma coletiva na tarde deste domingo, ele afirmou que a meta de oferecer atividades 24 horas por dia no período da festa foi alcançada e o público permaneceu no parque ao longo do dia, o que contribui para impulsionar os negócios na feira comercial, por exemplo.
Nascida como um evento ligado ao meio rural e principal referência do gênero, a festa recebeu investimentos de R$ 30 milhões em infraestrutura para a edição deste ano, criou um novo modelo de hospedagem e projeta receita total de R$ 600 milhões.
O foco dos investimentos estruturais, além de atender aos quase 1 milhão de visitantes, é atrair festivais que se diferem muito das origens sertanejas, realizados em outras cidades do país e até mesmo do exterior.
O evento, desde a década de 1980, ocorre numa fazenda com mais de 80 alqueires.