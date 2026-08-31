O delegado da Polícia Civil do Paraná Roberto Fernandes afirmou nesta segunda-feira (31) que o jovem que caiu do 14º andar de um edifício em Londrina, no norte do estado, em 14 de agosto, morreu ao tentar fugir do apartamento e pular para a sacada do andar de baixo.

Segundo a investigação, Alexandre Rodrigues Ramos, 27, teria sido agredido, ameaçado, amarrado e mantido trancado em um cômodo do apartamento por quatro homens. Conforme a polícia, o grupo o confrontou sob a suspeita de que ele tivesse furtado uma máquina fotográfica avaliada em cerca de R$ 12 mil.

"No curso da investigação, chegou-se à conclusão, por meio de verificação do local, verificação do apartamento de baixo e depoimento de testemunha, de que ele teria então caído do 14º andar ao tentar acessar o andar de baixo para tentar a fuga, uma vez que ele estava preso num dos quartos do apartamento", disse Fernandes.