Homicídios e roubos caem em SP em julho; estupros aumentam
| Tempo de leitura: 3 min
O estado de São Paulo teve queda na quantidade de homicídios dolosos, roubos, furtos e latrocínios registrados em julho, mostram estatísticas criminais publicadas nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública estadual. Houve aumento nos casos de estupros, tanto na capital quanto no restante do estado.
Assassinatos e roubos alcançaram o menor patamar já registrado para o período de janeiro a julho desde 2001, seguindo tendências de queda nesses crimes que se mantêm há alguns anos, segundo os dados publicados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Foram 156 vítimas de homicídios em julho (menor número registrado em um só mês desde 2001) e 1.349 em sete meses no estado. Isso representa queda de 10% nos homicídios de janeiro a julho, em comparação com o mesmo período de 2025.
A cidade de São Paulo também teve mínima histórica nos assassinatos para o período de janeiro a julho, com 265 vítimas -em julho foram 33 mortos. A redução foi de quase 16% na capital.
A tendência de queda nos assassinatos se mantém no estado desde 2013 -nesse período, houve aumento na quantidade de assassinatos apenas em 2020 e 2022.
Os feminicídios, que aumentaram nos últimos quatro anos, tiveram queda. O governo estadual registrou 9 casos em julho, ante 17 casos no mês anterior e 24 em julho do ano passado.
No entanto, o estado teve neste ano o primeiro semestre com maior número de feminicídios desde 2018, quando essa série foi iniciada. Parte da alta é atribuída à melhora no registro pelas polícias, conforme especialistas, que, por outro lado, ressaltam o papel da intensificação da violência de gênero na recorrência de crimes dessa natureza.
De janeiro a julho deste ano, foram registrados 8.910 casos de estupro em todo o estado. Foram 524 casos a mais do que no ano anterior, uma alta de 6,2%. Esse aumento foi puxado pela capital, que registrou 1.907 estupros no período -12% a mais do que em 2025.
Foram 1.216 estupros registrados no estado em julho deste ano, 84 a mais do que no ano passado (alta de 6%). Na capital, foram 259 casos registrados no mês, ante 218 em julho de 2025.
O aumento é visto por especialistas como, em parte, ligado a uma maior quantidade de denúncias de vítimas, e não totalmente atrelado a uma incidência crescente.
Casos de agressão contra mulheres também aumentaram no período. Foram 42,7 mil casos de lesão corporal dolosa registrados em sete meses, aumento de 11%.
Crimes patrimoniais
Os roubos caíram de 99,5 mil casos registrados no estado, de janeiro a julho de 2025, para 82,4 mil casos registrados neste ano. Trata-se de uma queda de 17% nos registros.
A cidade de São Paulo teve 51,5 mil roubos em sete meses, cerca de 8 mil a menos do que no ano passado -redução de 14%.
O estado teve 43 mil furtos registrados em julho, segundo a secretaria. No mesmo mês do ano passado, haviam sido 46,3 mil -queda de 7%. No acumulado do ano, foram 306 mil furtos registrados no estado, ou 5,4% a menos do que em 2025.
Na capital, responsável por quase metade dos registros de furto, a queda foi de 3% --de 144,8 mil casos, registrados de janeiro a julho do ano passado, para 140,4 mil registros.