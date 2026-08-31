O estado de São Paulo teve queda na quantidade de homicídios dolosos, roubos, furtos e latrocínios registrados em julho, mostram estatísticas criminais publicadas nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública estadual. Houve aumento nos casos de estupros, tanto na capital quanto no restante do estado.

Assassinatos e roubos alcançaram o menor patamar já registrado para o período de janeiro a julho desde 2001, seguindo tendências de queda nesses crimes que se mantêm há alguns anos, segundo os dados publicados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Foram 156 vítimas de homicídios em julho (menor número registrado em um só mês desde 2001) e 1.349 em sete meses no estado. Isso representa queda de 10% nos homicídios de janeiro a julho, em comparação com o mesmo período de 2025.