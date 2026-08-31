Candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad apresentou nesta segunda-feira (31) um laudo para endossar que o seu motorista foi alvo de uma abordagem irregular por policiais militares, contestando as apurações divulgadas pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A campanha petista alega que o motorista Alessandro Caseri foi alvo de intimidação por policiais no dia 11 de agosto, após deixar o próprio Haddad em casa, em um bairro da zona sul da capital paulista. Um vídeo divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública estadual), porém, mostra uma viatura passando ao lado do carro do motorista na data e local informados, mas sem parar para abordá-lo.

Segundo a pasta, foram analisadas imagens de cerca de 40 câmeras privadas de residências e estabelecimentos comerciais ao longo do percurso indicado pelo motorista.