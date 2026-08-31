O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira (31) decretos que exigem o oferecimento de água potável gratuita em eventos com mais de mil pessoas, além de regulamentar a venda de ingressos. As normas entram em vigor em 30 dias.

Com forte apelo popular, a norma assinada pelo presidente durante a corrida eleitoral começou a ser discutida ainda em 2023, após a morte de uma jovem por desidratação no show da cantora Taylor Swift, em novembro daquele ano.

Para a cerimônia desta segunda, o Planalto recebeu representantes de fã-clubes de cantoras pop e nomes da classe artística como Paula Lavigne. O fã-clube de Taylor Swift também esteve representado no evento. Na época da morte da jovem, a equipe da cantora lamentou o episódio, mas não tomou providências sobre o caso.