Presidente Lula assina decreto para exigir água gratuita em shows
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira (31) decretos que exigem o oferecimento de água potável gratuita em eventos com mais de mil pessoas, além de regulamentar a venda de ingressos. As normas entram em vigor em 30 dias.
Com forte apelo popular, a norma assinada pelo presidente durante a corrida eleitoral começou a ser discutida ainda em 2023, após a morte de uma jovem por desidratação no show da cantora Taylor Swift, em novembro daquele ano.
Para a cerimônia desta segunda, o Planalto recebeu representantes de fã-clubes de cantoras pop e nomes da classe artística como Paula Lavigne. O fã-clube de Taylor Swift também esteve representado no evento. Na época da morte da jovem, a equipe da cantora lamentou o episódio, mas não tomou providências sobre o caso.
No evento, Lula disse ser "uma vergonha" fazer um decreto para garantir água. "O que é essa tão falada e propalada democracia é a garantia que as pessoas têm de garantir que seus direitos sejam levados em conta pelo Estado", disse. "Se não fosse vocês, a gente não estaria fazendo esse decreto. Ou seja, em algum momento vocês resolveram gritar e pedir ajuda de alguém."
Na parte relativa à regulamentação do chamado cambismo digital, o texto visa combater práticas como a venda massiva de ingressos de forma automatizada, feita por robôs, além de aumentar a fiscalização de outras fraudes, como nas compras indevidas de meia-entrada.
As regras incluem festivais, congressos, conferências, feiras, shows, entre outros. Também valem tanto para locais abertos quanto fechados.
O decreto sobre venda de ingressos regulamenta trechos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Meia-Entrada. A medida tem como objetivo ampliar a transparência nas vendas, coibindo a abusividade de preços, taxas e outras condições de venda de ingressos.
O decreto também assegura o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, por meio de canal específico, claro e de fácil acesso. Agora, fica permitida a transferência de titularidade de forma gratuita pela plataforma oficial de compra do ingresso.
Em caso de cancelamento, adiamento ou alteração relevante do evento, o consumidor poderá escolher entre a nova data, o crédito para utilização futura ou reembolso integral dos valores pagos
O ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral) saudou os fã-clubes nominalmente e afirmou que Lula agora se torna "o presidente dos fandoms". Questionado pelo presidente Lula sobre o tema, o ministro admitiu já ter comprado ingressos com cambistas. "Se tivesse o seu decreto na época...", respondeu.
Também estiveram representados os grupos de apoio ao BTS e a cantores como Demi Lovato, Shawn Mendes, Dua Lipa, Katy Perry, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Lady Gaga.