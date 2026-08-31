A Campinas Decor apresentou a edição 2027, que ocupará dois imóveis históricos no Centro de Campinas: o antigo Edifício Instituto de Letras e a antiga sede da Sociedade Israelita Brasileira Beth Jacob. De 14 de maio a 11 de julho, os espaços serão transformados por arquitetos, designers e paisagistas e, ao mesmo tempo, passarão por um processo de recuperação e modernização, preservando suas características originais. Uma escolha que retoma uma vocação importante da mostra: contribuir para a revitalização de lugares que fazem parte da história da cidade. Para nós, da AMZ, é uma alegria acompanhar mais um capítulo dessa trajetória, que há três décadas aproxima arquitetura, cultura e cidade.