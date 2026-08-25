25 de agosto de 2026
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QUAEST 1º TURNO

Tarcísio lidera com 40%; Haddad tem 27% das intenções de voto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CNN
A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais.
A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais.

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 40% das intenções de voto. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 27%.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, os demais resultados foram:

  • Policial Edjane (Agir): 2%
  • Vera Lúcia (PSTU): 1%
  • Carlos Machado (PCB): 1%
  • Izadora Dias (PCO): 1%
  • Vivian Mendes (UP): 1%
  • Branco, nulo ou não vai votar: 14%
  • Indecisos: 13%

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06946/2026.

Com informações do g1.

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