Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 40% das intenções de voto. O ex-ministro Fernando Haddad (PT) aparece em segundo, com 27%.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, os demais resultados foram:

Policial Edjane (Agir): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Carlos Machado (PCB): 1%

Izadora Dias (PCO): 1%

Vivian Mendes (UP): 1%

Branco, nulo ou não vai votar: 14%

Indecisos: 13%

A Quaest entrevistou 1.800 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.