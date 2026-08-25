O 3º Distrito Policial de Santos, no litoral de São Paulo, investiga a morte de um homem, de 40 anos, registrada no dia 30 de julho, após ter acesso a um vídeo que o mostra imobilizado e amarrado por outras pessoas.

Inicialmente, o caso foi registrado como "morte suspeita". Contudo, a polícia apontou divergências entre as informações das testemunhas registradas no boletim de ocorrência. Em um dos relatos, o homem teria desmaiado ao bater a cabeça em um carro; em outro, diz que foi na parede.

A investigação, por sua vez, afirma que Douglas Pagliuca morreu após ser imobilizado por três homens, que utilizaram um golpe conhecido como mata-leão e o amarraram após ele apresentar comportamento agressivo. Para a polícia, a vítima estava em surto psicótico.