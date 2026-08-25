Homem morto com mata-leão estava em surto pela perda do pai; VEJA
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O 3º Distrito Policial de Santos, no litoral de São Paulo, investiga a morte de um homem, de 40 anos, registrada no dia 30 de julho, após ter acesso a um vídeo que o mostra imobilizado e amarrado por outras pessoas.
Inicialmente, o caso foi registrado como "morte suspeita". Contudo, a polícia apontou divergências entre as informações das testemunhas registradas no boletim de ocorrência. Em um dos relatos, o homem teria desmaiado ao bater a cabeça em um carro; em outro, diz que foi na parede.
A investigação, por sua vez, afirma que Douglas Pagliuca morreu após ser imobilizado por três homens, que utilizaram um golpe conhecido como mata-leão e o amarraram após ele apresentar comportamento agressivo. Para a polícia, a vítima estava em surto psicótico.
"O laudo necroscópico apontou asfixia como causa da morte, sendo aguardada a conclusão do exame definitivo pelo Instituto Médico-Legal [IML]", disse a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), em nova enviada à reportagem.
Em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo, o delegado Wagner Camargo Gouveia, do 3º DP, disse que Douglas teve o surto após descobrir que o pai tinha morrido. A polícia diz já ter identificado um suspeito e agora tenta descobrir a identidade dos demais envolvidos.
No vídeo, Douglas aparece em estado de inquietação. Em determinado momento, ele arrastou um vaso de plantas, colocou a mão na cabeça como se estivesse desesperado e, na sequência, tentou entrar em um prédio com grades.
As imagens mostram, ainda, os homens se aproximando de Douglas e o imobilizando. Dois homens ficaram em cima da vítima, enquanto outros dois homens amarraram suas pernas. Uma quinta pessoa assistiu à cena bem de perto.
A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao local e encontraram o homem desacordado, ainda com vida. Ele morreu logo após dar entrada na UPA (unidade de pronto atendimento) da cidade.
Veja vídeo:
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