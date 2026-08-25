A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) multou em R$ 153,7 milhões a ByteDance, controladora do TikTok, por falhas no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (25).

Segundo a ANPD, foram identificadas cinco violações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nas modalidades de acesso ao TikTok com e sem cadastro. A agência apontou que a plataforma tratava dados de menores sem base legal válida e não adotava medidas suficientes para impedir esse procedimento.

Além da multa, a empresa terá de eliminar os dados coletados irregularmente e cumprir um plano de conformidade para ampliar a proteção de crianças e adolescentes.

Medidas para menores