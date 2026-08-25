Um Eclipse Lunar Parcial Profundo será observado no Brasil entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta (28). Segundo o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o fenômeno será perceptível em 93% do território nacional, desde que as condições do céu permitam.
Durante o eclipse, a sombra da Terra será projetada sobre a Lua, deixando parte do satélite com uma tonalidade avermelhada. O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados.
Principais informações
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Quando: noite de 27 de agosto e madrugada de 28 de agosto
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Onde: em 93% do território brasileiro
Como observar: a olho nu, sem necessidade de equipamentos
Binóculos e telescópios: podem ser usados para visualizar detalhes
Segurança: não há risco para os olhos durante o eclipse lunar
Condição: a observação depende de céu sem muitas nuvens
Horário de início e de pico
Os horários abaixo seguem o horário de Brasília:
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22h24 (27/8): início da fase penumbral;
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23h34 (27/8): início da fase parcial;
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1h13 (28/8): ponto máximo do fenômeno, quando ocorre o maior obscurecimento;
2h52 (28/8): fim da fase parcial;
4h02 (28/8): fim da fase penumbral.
A fase parcial, que é a mais facilmente perceptível, terá duração de aproximadamente 3 horas e 18 minutos.
O astrofísico Eugênio Reis, do MAST, explica que a classificação como eclipse "parcial profundo" indica que aproximadamente 93% da Lua ficará dentro da umbra, a parte mais escura da sombra terrestre.
Durante o fenômeno, a Lua poderá adquirir uma tonalidade avermelhada devido à projeção da sombra da Terra. A observação não exige equipamentos e pode ser feita a olho nu.
Eclipse solar exige cuidado
A recomendação é diferente para eclipses solares. Nesse caso, a observação direta pode causar danos à visão. Segundo Reis, o filtro 14, também utilizado por soldadores, é o equipamento indicado para observação segura. Chapas de raio-X e filmes fotográficos não devem ser usados.
O Observatório Nacional também realizará uma transmissão com observação remota do eclipse: