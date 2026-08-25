Um Eclipse Lunar Parcial Profundo será observado no Brasil entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta (28). Segundo o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o fenômeno será perceptível em 93% do território nacional, desde que as condições do céu permitam.

Durante o eclipse, a sombra da Terra será projetada sobre a Lua, deixando parte do satélite com uma tonalidade avermelhada. O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados.

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