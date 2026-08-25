25 de agosto de 2026
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Eclipse lunar parcial será visível no Brasil nesta semana

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/MAST
O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados.
O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados.

Um Eclipse Lunar Parcial Profundo será observado no Brasil entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada de sexta (28). Segundo o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o fenômeno será perceptível em 93% do território nacional, desde que as condições do céu permitam.

Durante o eclipse, a sombra da Terra será projetada sobre a Lua, deixando parte do satélite com uma tonalidade avermelhada. O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados.

Principais informações

  • Quando: noite de 27 de agosto e madrugada de 28 de agosto

Onde: em 93% do território brasileiro

  • Como observar: a olho nu, sem necessidade de equipamentos

  • Binóculos e telescópios: podem ser usados para visualizar detalhes

    • Segurança: não há risco para os olhos durante o eclipse lunar

  • Condição: a observação depende de céu sem muitas nuvens

    • Horário de início e de pico

    Os horários abaixo seguem o horário de Brasília:

    • 22h24 (27/8): início da fase penumbral;

    • 23h34 (27/8): início da fase parcial;

    • 1h13 (28/8): ponto máximo do fenômeno, quando ocorre o maior obscurecimento;

  • 2h52 (28/8): fim da fase parcial;

  • 4h02 (28/8): fim da fase penumbral.

    • A fase parcial, que é a mais facilmente perceptível, terá duração de aproximadamente 3 horas e 18 minutos.

    O astrofísico Eugênio Reis, do MAST, explica que a classificação como eclipse "parcial profundo" indica que aproximadamente 93% da Lua ficará dentro da umbra, a parte mais escura da sombra terrestre.

    Durante o fenômeno, a Lua poderá adquirir uma tonalidade avermelhada devido à projeção da sombra da Terra. A observação não exige equipamentos e pode ser feita a olho nu.

    Eclipse solar exige cuidado

    A recomendação é diferente para eclipses solares. Nesse caso, a observação direta pode causar danos à visão. Segundo Reis, o filtro 14, também utilizado por soldadores, é o equipamento indicado para observação segura. Chapas de raio-X e filmes fotográficos não devem ser usados.

    O Observatório Nacional também realizará uma transmissão com observação remota do eclipse:

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