A CNH do Brasil, a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, passou a disponibilizar um serviço que reúne informações sobre a circulação por pedágios eletrônicos, com data do registro, identificação da concessionária responsável, situação da tarifa e acesso à formas de pagamento.

A atualização do aplicativo funciona desde segunda-feira (24), quando o serviço foi anunciado oficialmente pelo Ministério dos Transportes, durante evento em São Paulo.

Como acessar o novo serviço

Baixe o aplicativo CNH do Brasil

O app pode ser acessado com a senha gov.br

Vá até a seção Veículos

Clique em Pedágio Eletrônico

Podem ser checadas cobranças pendentes de pagamentos, vendidas e em processamento

Para quitar tarifa, vá até a opção de pagamento

A quitação não é realizada no aplicativo. A CNH do Brasil concentra as informações e direciona o usuário ao canal disponibilizado pela concessionária responsável para o pagamento, que pode ser feito por cartão ou Pix

Em todas as estradas

Na plataforma, estarão os dados integrados às bases nacionais de trânsito, independentemente da esfera da rodovia ou via -federal, estadual, distrital. O usuário, assim, pode localizar os pedágios por onde passou.

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