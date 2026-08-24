Uma calçada cedeu na manhã desta segunda-feira (24) e três carros estacionados caíram em um buraco no bairro Floresta, em Porto Alegre (RS). Câmeras de segurança registraram o momento. Duas árvores também caiu no local.
Funcionários de um estabelecimento próximo contaram que ouviram um barulho forte antes de verem os veículos dentro da abertura.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros avaliam a área para verificar se há risco de ampliação do buraco. A causa do colapso ainda não foi identificada.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que trabalha na reconstrução de uma galeria de macrodrenagem instalada a 2,4 metros de profundidade. A estrutura de concreto canaliza um trecho de um arroio.
Após a retirada dos veículos e dos entulhos, técnicos vão avaliar internamente a galeria para identificar a extensão dos danos e definir as medidas necessárias para a reconstrução. A prefeitura ainda não prevê prazo para a conclusão dos trabalhos.
A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) interditou temporariamente o cruzamento das ruas Almirante Tamandaré e Santos Dumont. A orientação é evitar a região e utilizar rotas alternativas.
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