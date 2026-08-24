Uma calçada cedeu na manhã desta segunda-feira (24) e três carros estacionados caíram em um buraco no bairro Floresta, em Porto Alegre (RS). Câmeras de segurança registraram o momento. Duas árvores também caiu no local.

Funcionários de um estabelecimento próximo contaram que ouviram um barulho forte antes de verem os veículos dentro da abertura.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros avaliam a área para verificar se há risco de ampliação do buraco. A causa do colapso ainda não foi identificada.