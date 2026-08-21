21 de agosto de 2026
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INQUÉRITO

PGR: PF não identificou negócio entre governo e 'Careca do INSS'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de vídeo/@Poder360/Youtube
Lulinha e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como
Lulinha e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que a Polícia Federal (PF) não apontou a conclusão de nenhum negócio entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o poder público. A informação consta em manifestação enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em 6 de agosto.

Leia mais: Lulinha era beneficiário indireto de lobista no governo Lula

O documento trata da investigação sobre a suposta atuação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e da empresária Roberta Luchsinger em interesses comerciais de Antunes no mercado de canabidiol junto ao governo federal.

Segundo a PGR, a investigação identificou pagamentos feitos por Antunes a Roberta, mas não registrou a concretização de mantiveram contato com autoridades que poderiam facilitar os interesses comerciais do empresário.

PGR pede mudança de foro

A manifestação defende que o inquérito seja encaminhado à Justiça Federal de primeira instância. Para a PGR, não foram identificados elementos concretos que indiquem a participação de uma autoridade com foro no STF.

O órgão também afirmou que a investigação não tem relação com a Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias do INSS. Segundo a PGR, a única ligação entre os casos é que as informações sobre Lulinha, Roberta e Antunes foram obtidas a partir do celular da empresária, apreendido durante a operação.

A PGR não pediu o arquivamento do caso e defendeu a continuidade das apurações em primeira instância.

Com informações do Metrópoles.

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