A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que a Polícia Federal (PF) não apontou a conclusão de nenhum negócio entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o poder público. A informação consta em manifestação enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em 6 de agosto.

Leia mais: Lulinha era beneficiário indireto de lobista no governo Lula

O documento trata da investigação sobre a suposta atuação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e da empresária Roberta Luchsinger em interesses comerciais de Antunes no mercado de canabidiol junto ao governo federal.