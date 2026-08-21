A Polícia Federal aponta um dos filhos do presidente Lula (PT) como beneficiário indireto da ação da empresária e lobista Roberta Luchsinger, que teria buscado contatos políticos para facilitar a venda de medicamentos à base de canabidiol ao governo federal.

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O apontamento da PF foi revelado em reportagem publicada nesta quinta-feira (20) pela revista Veja, com base em um dos relatórios policiais que miram o filho de Lula, cujo teor foi confirmado pela Folha de S.Paulo.