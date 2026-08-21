No jogo que marcou o retorno do atacante holandês Memphis Depay ao time, o Corinthians conseguiu superar a expulsão do atacante Raniele e venceu o Rosario Central de Ángel Di María por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20) na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo da volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, garantido lugar nas quartas de final pela primeira vez desde 2022.

No jogo de ida, em Rosário, na Argentina, as equipes haviam ficado em um empate em 0 a 0.

O único gol do jogo foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, com Breno Bidon completando para o fundo das redes após cruzamento de Memphis.