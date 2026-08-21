Corinthians supera expulsão, despacha o Rosario Central e avança
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No jogo que marcou o retorno do atacante holandês Memphis Depay ao time, o Corinthians conseguiu superar a expulsão do atacante Raniele e venceu o Rosario Central de Ángel Di María por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20) na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo da volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, garantido lugar nas quartas de final pela primeira vez desde 2022.
No jogo de ida, em Rosário, na Argentina, as equipes haviam ficado em um empate em 0 a 0.
O único gol do jogo foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, com Breno Bidon completando para o fundo das redes após cruzamento de Memphis.
Contando com o apoio das arquibancadas, que exibiam faixas com protestos contra a diretoria do clube, o Corinthians começou o jogo pressionando o Rosario Central em seu campo de defesa, com a melhor chance do primeiro tempo aos 13 minutos com Kaio César. O atacante acertou chute cruzado da entrada da grande área e exigiu boa defesa do goleiro Ledesma.
No segundo tempo, o volante Raniele foi expulso aos 12 minutos pelo árbitro venezuelano Alexis Herrera, após uma entrada dura no atacante Copetti.
A torcida corintiana voltaria a se agitar novamente aos 25 minutos, quando Memphis, de contrato recentemente renovado até 2028, entrou no lugar de Pedro Raul.
Mesmo fora de ação há quase dois meses, quando entrou em campo pela Holanda na Copa do Mundo, contra a Tunísia, pela fase de 32 avos de final, Memphis não demorou para fazer a diferença para o Corinthians.
Menos de dez minutos após entrar em campo, o atacante holandês acertou cruzamento preciso na área do Rosario que encontrou Breno Bidon. Com um desvio com o bico da chuteira, o meia fez o gol que colocou o alvinegro nas quartas.
Na próxima fase, o time de Fernando Diniz terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, com quatro títulos da Libertadores, o último deles conquistado em 2009, e que passou nas oitavas pelo Universidad Católica, do Chile.
Na última vez em que avançou até as quartas da Libertadores, há quatro anos, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, campeão daquela edição sobre o Athletico-PR.
Com a classificação do alvinegro, são quatro os times brasileiros que seguem vivos nas quartas de final da Libertadores.
Também avançaram o Flamengo, que venceu o Cruzeiro; o Palmeiras, que passou pelo Cerro Porteño, do Paraguai, e o Fluminense, que superou o Independiente Rivadavia, da Argentina.
O Mirassol, que também entrou em campo nesta quinta, acabou eliminado pela LDU, do Equador, na decisão nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1, na ida, em Mirassol, e por 0 a 0, na volta, em Quito.
Nas quartas de final, o Palmeiras pega a LDU, enquanto o Fluminense encara o Platense, da Argentina, que passou nos pênaltis pelo Coquimbo Unido, do Chile.
O Flamengo só conhecerá seu adversário na próxima terça-feira (25), que sai do confronto entre Tolima, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador. O primeiro jogo, vencido pela equipe equatoriana por 1 a 0, foi adiado por causa dos fortes terremotos que atingiram a Colômbia no início do mês.
Os jogos de ida das quartas da Libertadores estão previstos para os dias 8 a 10 de setembro, com a volta entre 15 e 17.
Confrontos das Quartas de final da Libertadores
- Corinthians x Estudiantes-ARG
- Palmeiras x LDU-EQU
- Fluminense x Platense-ARG
- Flamengo x Tolima-COL / Independiente del Valle-EQU