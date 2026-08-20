Não espere um manual com regras sobre como criar seu filho no mundo das telas. O livro "O Algoritmo das Famílias", que acaba de ser lançado, não diz aos pais "Dê o primeiro celular com tal idade", "Libere ou proíba essa, ou aquela rede social", "Faça isso ou faça aquilo", mas organiza uma série de dados e reflexões que podem iluminar os caminhos da parentalidade na era de domínio das big techs.

A autora, Renata Cafardo, costura uma extensa bibliografia internacional sobre a educação dos filhos em meio ao universo digital com histórias do cotidiano de famílias brasileiras, pesquisas nacionais sobre hábitos de crianças e adolescentes na internet e os recentes debates e políticas públicas do país em torno da proteção da infância e da adolescência nesse universo —a exemplo da aprovação do ECA Digital e do banimento dos celulares no ambiente escolar.

Para navegar com o leitor por essa miscelânea de informações e análises, Renata parte da conjunção de suas vivências como mãe (ela tem um menino de 14 anos e uma menina de 10), jornalista (é repórter e colunista de educação do jornal O Estado de S. Paulo) e pesquisadora visitante da Universidade Stanford (EUA), no final de 2023 e início de 2024, quando estudou o impacto da tecnologia na educação.