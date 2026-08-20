Brasil joga na fase de grupos da Copa em SP, Rio e Brasília
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Em sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em Zurique, na Suíça, foram definidas as cidades que a seleção brasileira e as demais equipes jogarão na fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil.
Em busca de seu primeiro título na competição, o time dirigido pelo treinador Arthur Elias fará sua estreia no Maracanã, no dia 24 de junho, na abertura da competição.
Em seguida, joga em São Paulo, na Neo Química Arena, rebatizada pela Fifa como Arena Itaquera para o Mundial, no dia 29, e encerra sua participação na fase de grupos no Mané Garrincha (Estádio Nacional), em Brasília, no dia 4 de julho.
Cabeça de chave do Grupo A, a formação nacional seguirá para a fase de mata-mata com jogos previstos em Fortaleza (oitavas de final), Belo Horizonte (quartas de final) e São Paulo (semifinal), se passar em primeiro em seu grupo. A final está marcada para o dia 25 de julho, no Maracanã.
Se ficar em segundo lugar em seu grupo, o caminho da seleção brasileira passará então por Belo Horizonte, Fortaleza e Rio de Janeiro.
Além das cidades que podem receber jogos do Brasil, também serão sedes da Copa feminina Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco) e Salvador (Arena Fonte Nova).
São Paulo será a cidade que receberá mais jogos da competição, com dez partidas, incluindo em todas as fases do mata-mata, exceto a final, e a disputa pelo terceiro lugar.
Em seguida vem Rio e Fortaleza, com nove, Belo Horizonte, com oito, com as quatro outras cidades com sete jogos cada.
Até agora, 18 seleções já garantiram classificação ao Mundial das mulheres.
- Ásia (AFC) Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão
- África (CAF) Argélia, Camarões, Marrocos, Malawi
- Europa (Uefa) Alemanha, Dinamarca, Espanha, França
- América do Sul (Conmebol) Brasil, Argentina, Colômbia
- Oceania (OFC) Nova Zelândia
As outras 14 vagas serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem intercontinental, prevista para os primeiros meses de 2027.
Atual campeã da Copa do Mundo masculina e feminina, a Espanha chega como uma das grandes favoritas para a conquista do bicampeonato também entre as mulheres.
Até a edição de 2023, apenas cinco seleções já conquistaram a Copa do Mundo feminina; A liderança é dos Estados Unidos, com quatro títulos. Vem em seguida a Alemanha, com dois, e Espanha, Noruega e Japão, com um cada.
O Brasil tem como melhor resultado o vice-campeonato de 2007, quando foi superado pela Alemanha. Em 1999, ficou em terceiro lugar, após vencer a Noruega nos pênaltis na disputa pelo bronze.
O governo federal estima que precisará de aporte de ao menos R$ 1,5 bilhão para sediar o torneio da Fifa. Os investimentos terão como foco ações relacionadas à segurança pública, infraestrutura de telecomunicações, além da "construção do legado da Copa" e de promoção do evento.
Durante o Mundial, o futebol de clubes ficará suspenso no Brasil.