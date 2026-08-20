Em sorteio realizado nesta quinta-feira (20) na sede da Fifa (Federação Internacional de Futebol) em Zurique, na Suíça, foram definidas as cidades que a seleção brasileira e as demais equipes jogarão na fase de grupos da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil.

Em busca de seu primeiro título na competição, o time dirigido pelo treinador Arthur Elias fará sua estreia no Maracanã, no dia 24 de junho, na abertura da competição.

Em seguida, joga em São Paulo, na Neo Química Arena, rebatizada pela Fifa como Arena Itaquera para o Mundial, no dia 29, e encerra sua participação na fase de grupos no Mané Garrincha (Estádio Nacional), em Brasília, no dia 4 de julho.