Aos 46 anos e mais de uma década depois de ter disputado sua última partida profissional, Ronaldinho Gaúcho foi apresentado nesta quinta-feira (20) como novo reforço do Ravenna, pequeno time que disputa a Série C do Campeonato Italiano.

Amigo de longa data de Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, Ronaldinho fechou um acordo para se tornar acionista e atuar em uma partida pela equipe.

"Estou muito feliz por estar aqui com amigos; temos um time capaz de fazer algo bom", disse o ex-meia de Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan durante sua apresentação em uma praia de Ravenna.