20 de agosto de 2026
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FUTEBOL

Ronaldinho Gaúcho é apresentado em clube da 3ª divisão italiana

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ronaldinho Gaúcho posa ao lado do empresário Ignazio Cipriani exibindo a camisa do Ravenna, clube italiano da terceira divisão
Ronaldinho Gaúcho posa ao lado do empresário Ignazio Cipriani exibindo a camisa do Ravenna, clube italiano da terceira divisão

Aos 46 anos e mais de uma década depois de ter disputado sua última partida profissional, Ronaldinho Gaúcho foi apresentado nesta quinta-feira (20) como novo reforço do Ravenna, pequeno time que disputa a Série C do Campeonato Italiano.

Amigo de longa data de Ignazio Cipriani, presidente do Ravenna, Ronaldinho fechou um acordo para se tornar acionista e atuar em uma partida pela equipe.

"Estou muito feliz por estar aqui com amigos; temos um time capaz de fazer algo bom", disse o ex-meia de Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan durante sua apresentação em uma praia de Ravenna.

"Se vocês vão me ver jogar? Não sei, só o técnico sabe disso. Voltar à Itália é maravilhoso; estou aqui para ajudar meus companheiros a vencer", acrescentou o brasileiro.

"Como podem ver, estou em forma, sinto-me bem. Se eu conseguisse marcar meu 300º gol, seria ainda mais bonito."

O retorno de Ronaldinho foi anunciado em junho por Ignazio Cipriani, empresário ítalo-americano do setor hoteleiro e proprietário do clube desde 2024.

Cipriani acrescentou que Ronaldinho voltará a usar a camisa 10 no jogo pelo Ravenna.

"Espero que o envolvimento dele inspire uma nova geração de torcedores a se apaixonar pelo Ravenna FC e a fazer parte do que estamos construindo para o futuro", afirmou o dirigente.

Ronaldinho Gaúcho fez sua última partida oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.

"O objetivo dele é romântico: tentar marcar seu último gol", disse Cipriani.

O dirigente acrescentou que Ronaldinho se tornará acionista do clube e não jogará contra a Reggiana na segunda-feira, na estreia da temporada da Série C.

O Ravenna terminou em terceiro lugar no Grupo B da terceira divisão na temporada passada e busca o retorno à Série B, onde não joga desde 2008.

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