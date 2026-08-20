O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) assinou, na manhã desta quinta-feira (20), decreto que proíbe a publicidade de casas de apostas, as chamadas bets, em bens e equipamentos do governo. A medida abrange os estádios concedidos à iniciativa privada, caso do Mineirão e do Mineirinho em Belo Horizonte.

"Nós temos de trabalhar pra inviabilizar a continuidade dessa praga", disse o governador em conversa com jornalistas nesta quinta. Ele afirma que a medida visa proteger a população e o mercado de perdas financeiras decorrentes da modalidade.

Segundo o governo, o Mineirão, estádio administrado pela concessionária Minas Arena que mantém contrato de utilização com o Cruzeiro, recebeu nesta quinta uma notificação para retirar todo tipo de publicidade relacionado a bets. Também serão notificadas as promotoras dos campeonatos de futebol, como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a FMF (Federação Mineira de Futebol), que são responsáveis, por exemplo, pelas placas de borda de campo dos jogos.