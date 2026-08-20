A Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o caso de Cláudio Rafael Landeiro, 37, espancado até a morte no dia 11 de agosto após ser falsamente acusado de um roubo em Copacabana, prendeu nesta quinta-feira (20) um homem suspeito de participação no crime.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi o responsável pela abordagem inicial à vítima e não teria participado do espancamento. Ele atua como segurança na rua em que Landeiro foi inicialmente agredido - o linchamento continuou depois que a vítima saiu do local.

Segundo nota da polícia, o homem se entregou "ao perceber o cerco se fechar" com o andamento das investigações.