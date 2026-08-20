Nicolas Bosshardt voltou a disputar uma partida oficial pelo São Paulo nesta quinta-feira. Aos 19 anos, o jogador foi titular do sub-20 contra o Paulinense, pelo Campeonato Paulista da categoria, em Osasco, e marcou um dos gols da vitória tricolor por 2 a 0.

O atacante balançou as redes aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma sobra na área após cobrança de escanteio.

Foi a primeira partida de Nicolas desde o acidente automobilístico ocorrido em 4 de agosto, em Barueri. Na ocasião, ele atropelou um idoso de 84 anos, que morreu.