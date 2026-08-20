20 de agosto de 2026
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SÃO PAULO SUB-20

Nicolas volta a campo após acidente e marca em triunfo

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rubens Chiri/São Paulo FC
Nicolas Bosshardt, lateral do São Paulo, comemora gol pelo time sub-20
Nicolas Bosshardt, lateral do São Paulo, comemora gol pelo time sub-20

Nicolas Bosshardt voltou a disputar uma partida oficial pelo São Paulo nesta quinta-feira. Aos 19 anos, o jogador foi titular do sub-20 contra o Paulinense, pelo Campeonato Paulista da categoria, em Osasco, e marcou um dos gols da vitória tricolor por 2 a 0.

O atacante balançou as redes aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando uma sobra na área após cobrança de escanteio.

Foi a primeira partida de Nicolas desde o acidente automobilístico ocorrido em 4 de agosto, em Barueri. Na ocasião, ele atropelou um idoso de 84 anos, que morreu.

O jogador prestou socorro, foi preso em flagrante e posteriormente liberado após audiência de custódia. Ele responde ao caso em liberdade provisória.

Após o episódio, Nicolas foi preservado pelo São Paulo e voltou aos treinamentos na semana passada. O clube também oferece acompanhamento psicológico ao jogador.

Integrado gradualmente à rotina do futebol, o defensor tem alternado atividades entre o elenco profissional e o sub-20. Nesta quinta, recebeu de Júlio Baptista a oportunidade de voltar a jogar.

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