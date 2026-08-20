O Republicanos expulsou o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga, dos quadros do partido. A decisão foi tomada por unanimidade pelo conselho de ética nacional da legenda, devido ao seu apoio à candidatura da esposa, Sirlange Maganhato, que concorre ao cargo de deputada federal por outra sigla, o União Brasil.

A punição foi motivada por um vídeo publicado por Manga nas redes sociais, gravado na sede do União Brasil em Sorocaba, no qual declara apoio à candidatura da mulher. A filiação do prefeito já estava suspensa desde 15 de julho, quando o processo disciplinar foi aberto.

Ele foi comunicado oficialmente sobre a expulsão na tarde de quarta-feira (19). Em nota, o Republicanos disse que "as condutas analisadas configuraram violação aos deveres de lealdade e fidelidade partidárias, incompatíveis com as normas e diretrizes da legenda".