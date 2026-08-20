Prefeito de Sorocaba é expulso do Republicanos por apoiar esposa
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O Republicanos expulsou o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga, dos quadros do partido. A decisão foi tomada por unanimidade pelo conselho de ética nacional da legenda, devido ao seu apoio à candidatura da esposa, Sirlange Maganhato, que concorre ao cargo de deputada federal por outra sigla, o União Brasil.
A punição foi motivada por um vídeo publicado por Manga nas redes sociais, gravado na sede do União Brasil em Sorocaba, no qual declara apoio à candidatura da mulher. A filiação do prefeito já estava suspensa desde 15 de julho, quando o processo disciplinar foi aberto.
Ele foi comunicado oficialmente sobre a expulsão na tarde de quarta-feira (19). Em nota, o Republicanos disse que "as condutas analisadas configuraram violação aos deveres de lealdade e fidelidade partidárias, incompatíveis com as normas e diretrizes da legenda".
Conhecido como "prefeito tiktoker", Manga está no segundo mandato à frente de Sorocaba e integrava o Republicanos desde 2020.
Em entrevista à Folha, o político afirmou que vai continuar apoiando sua mulher e disse respeitar a decisão do partido. "Não tem como não apoiar minha esposa. É o meu voto, pessoa da minha confiança, pessoa que eu vou pedir voto", disse.
Acrescentou ainda que seguirá apoiando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Manga afirmou não ter decidido a qual legenda vai se filiar e que só deve tomar essa decisão depois das eleições, complementando que seu foco no momento será a candidatura da esposa.
Manga também responde a inquérito da Polícia Federal que apura desvios em contratos na área da saúde em Sorocaba, no âmbito da operação Copia e Cola. Ele chegou a ser afastado do cargo por decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), mas retornou à prefeitura após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que considerou o afastamento desproporcional. A defesa do prefeito nega irregularidades.