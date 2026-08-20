O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, afirmou na manhã desta quinta-feira (20) que o caso "Dark Horse" é "página virada" e disse que quem deve explicações é o presidente Lula (PT) e seu filho, Lulinha.

Questionado sobre a prestação de contas do filme, que recebeu R$ 61 milhões de Daniel Vorcaro, do Banco Master, Flávio afirmou que o material já foi vazado e que "estava tudo certinho". Foi o senador quem negociou com o banqueiro o investimento.

Apesar de a produtora ter declarado gasto de cerca de R$ 75 milhões com o filme, em um laudo privado anexado a um inquérito policial que investiga suposto uso de verbas públicas na produção, o documento não detalhou os financiadores nem incluiu notas fiscais emitidas pelos fornecedores.