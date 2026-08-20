O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou os seus dados e ampliou a faixa de alerta laranja, de perigo, para vendaval nesta sexta-feira (21) do litoral norte de São Paulo até a faixa litorânea do Rio de Janeiro, como efeito da passagem de um ciclone extratropical pela costa da região Sul do país.

De acordo com o instituto, a previsão é que as rajadas de vento variem de 60 km/h a 100 km/h em municípios como São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, em São Paulo, e em todo litoral do Rio, incluindo a capital fluminense.

Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações, assim como ocorreu no dia 29 de julho, quando um vendaval causou apagão, paralisa trens e metrô e afetou voos no Rio.