Litoral norte de SP tem alerta de perigo para ventania do ciclone
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O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atualizou os seus dados e ampliou a faixa de alerta laranja, de perigo, para vendaval nesta sexta-feira (21) do litoral norte de São Paulo até a faixa litorânea do Rio de Janeiro, como efeito da passagem de um ciclone extratropical pela costa da região Sul do país.
De acordo com o instituto, a previsão é que as rajadas de vento variem de 60 km/h a 100 km/h em municípios como São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, em São Paulo, e em todo litoral do Rio, incluindo a capital fluminense.
Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações, assim como ocorreu no dia 29 de julho, quando um vendaval causou apagão, paralisa trens e metrô e afetou voos no Rio.
O Sistema Alerta Rio também emitiu um aviso com nível de severidade alto válido durante toda a sexta, com previsão de ventos fortes (de 52 km/h a 75,9 km/h) com rajadas de intensidade muito forte (acima de 76 km/h), principalmente entre o final da manhã e durante a tarde. As rajadas de vento poderão atingir intensidade de até 90 km/h na capital do estado.
Também há um alerta amarelo, de perigo potencial, para ventania nas demais áreas litorâneas da região Sudeste, desde o litoral sul de São Paulo até o litoral norte do Espírito Santo.
Nessa faixa, a previsão é de ventos de 40 km/h a 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.
Na região metropolitana de São Paulo, as rajadas não devem ser muito fortes. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura indica possíveis rajadas que podem chegar aos 45 km/h entre o fim da manhã e o meio da tarde.
Segundo o Inmet, nesta sexta, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro amanhecem com muitas nuvens e pancadas de chuva devem ocorrer no leste de São Paulo e na capital paulista. No período da tarde, a nebulosidade aumenta entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com chuva isolada nestas áreas.
Durante a noite, as instabilidades atuam no Rio de Janeiro e na divisa do estado com Minas Gerais, onde ocorrem chuvas isoladas. Nas demais áreas da região Sudeste, o dia será de poucas nuvens.
No interior de São Paulo, por exemplo, o problema continua sendo o calor acima dos 30°C e a baixa umidade do ar. Assim, o Inmet mantém o alerta laranja para tempo seco em grande parte do estado e em outras áreas de Minas Gerais e no interior do país.
O instituto informa que essas áreas devem ficar com a umidade variando de 20% a 12%, o que gera riscos de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Nesta quinta (20), a Defesa Civil estadual informou que a umidade mais baixa foi registrada em Ituverava, com apenas 11%, seguida por Franca, com 12%, e Altinópolis, com 12,8%.
Praticamente todos os municípios das regiões norte e oeste do estado ficaram com taxas abaixo dos 20%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana e dos animais.