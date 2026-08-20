20 de agosto de 2026
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UFBA

Deputado do PL causa confusão, e assessor agride estudante

Por João Pedro Pitombo | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Assessor do deputado Diego Castro (PL) agride estudante na Faculdade de Comunicação da UFBA, em Salvador
Assessor do deputado Diego Castro (PL) agride estudante na Faculdade de Comunicação da UFBA, em Salvador

O deputado estadual da Bahia Diego Castro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira (20), em uma visita à Faculdade de Comunicação da UFBA (Universidade Federal da Bahia), em Salvador.

Ele afirma que foi à universidade apurar uma denúncia de depredação do patrimônio e gravou vídeos retirando adesivos das campanhas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Lula (PT) que haviam sido colados nas paredes externas da faculdade.

A ação provocou reação de estudantes, que discutiram com o deputado no pátio da faculdade. Vídeos mostram o parlamentar sendo empurrado em meio à confusão. Na sequência, um dos assessores do deputado empurra um estudante contra uma parede.

Em nota, o deputado disse que foi à faculdade para apurar uma denúncia e retirou parte dos adesivos das paredes da faculdade até ser cercado por estudantes.

Castro disse ainda que sua equipe foi agredida e reagiu ao tumulto, classificando o episódio como uma "situação lamentável".

O diretor da Faculdade de Comunicação, professor Washington Souza, criticou a entrada do parlamentar e de sua equipe na universidade. A ação do deputado resultou na interrupção de atividades acadêmicas destinadas à recepção dos calouros.

"É inadmissível que isso ocorra em uma instituição de ensino público federal, que é uma instituição que os contribuintes têm para ensino e pesquisa", afirmou.

O diretor também disse que se apresentou e tentou conversar com o deputado, mas não houve disposição para o diálogo. Também lamentou que o parlamentar tenha ido ao local cercado por seguranças, que impediram a livre circulação de alunos e professores na faculdade.

"É uma estrutura de ação comparável a uma milícia ou a organizações criminosas que cerceiam o ir e vir da população, que limitam os serviços públicos", afirmou.

A direção da Faculdade de Comunicação registrou uma queixa na Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do episódio.

Em nota, a UFBA manifestou solidariedade aos membros da comunidade acadêmica, disse repudiar os atos de violência e intimidação do deputado e sua equipe. Destacou ainda que a ação do parlamentar perturbou, de forma truculenta, a rotina acadêmica da universidade

"A administração central da UFBA está atuante no caso e saberá adotar as medidas institucionais e jurídicas cabíveis para a proteção de sua comunidade acadêmica e para o respeito de uma universidade pública, cujos valores essenciais rejeitam toda forma de violência, sobretudo de quem, por oportunismo político e à custa da instituição, pretenda buscar projeção em redes sociais", disse.

A universidade ainda acionou Polícia Federal com o objetivo de estabelecer um protocolo de cooperação mais intenso, em especial neste período eleitoral.

A Assembleia Legislativa da Bahia informou, em nota, que a conduta do deputado não representa o posicionamento institucional desta Casa Legislativa.

Nesta quinta-feira, foi formalizada uma representação para apuração de possível quebra de decoro parlamentar. A representação será submetida à Mesa Diretora e, cumpridas as etapas regimentais, seguirá para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

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