Deputado do PL causa confusão, e assessor agride estudante
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O deputado estadual da Bahia Diego Castro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira (20), em uma visita à Faculdade de Comunicação da UFBA (Universidade Federal da Bahia), em Salvador.
Ele afirma que foi à universidade apurar uma denúncia de depredação do patrimônio e gravou vídeos retirando adesivos das campanhas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Lula (PT) que haviam sido colados nas paredes externas da faculdade.
A ação provocou reação de estudantes, que discutiram com o deputado no pátio da faculdade. Vídeos mostram o parlamentar sendo empurrado em meio à confusão. Na sequência, um dos assessores do deputado empurra um estudante contra uma parede.
Em nota, o deputado disse que foi à faculdade para apurar uma denúncia e retirou parte dos adesivos das paredes da faculdade até ser cercado por estudantes.
Castro disse ainda que sua equipe foi agredida e reagiu ao tumulto, classificando o episódio como uma "situação lamentável".
O diretor da Faculdade de Comunicação, professor Washington Souza, criticou a entrada do parlamentar e de sua equipe na universidade. A ação do deputado resultou na interrupção de atividades acadêmicas destinadas à recepção dos calouros.
"É inadmissível que isso ocorra em uma instituição de ensino público federal, que é uma instituição que os contribuintes têm para ensino e pesquisa", afirmou.
O diretor também disse que se apresentou e tentou conversar com o deputado, mas não houve disposição para o diálogo. Também lamentou que o parlamentar tenha ido ao local cercado por seguranças, que impediram a livre circulação de alunos e professores na faculdade.
"É uma estrutura de ação comparável a uma milícia ou a organizações criminosas que cerceiam o ir e vir da população, que limitam os serviços públicos", afirmou.
A direção da Faculdade de Comunicação registrou uma queixa na Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do episódio.
Em nota, a UFBA manifestou solidariedade aos membros da comunidade acadêmica, disse repudiar os atos de violência e intimidação do deputado e sua equipe. Destacou ainda que a ação do parlamentar perturbou, de forma truculenta, a rotina acadêmica da universidade
"A administração central da UFBA está atuante no caso e saberá adotar as medidas institucionais e jurídicas cabíveis para a proteção de sua comunidade acadêmica e para o respeito de uma universidade pública, cujos valores essenciais rejeitam toda forma de violência, sobretudo de quem, por oportunismo político e à custa da instituição, pretenda buscar projeção em redes sociais", disse.
A universidade ainda acionou Polícia Federal com o objetivo de estabelecer um protocolo de cooperação mais intenso, em especial neste período eleitoral.
A Assembleia Legislativa da Bahia informou, em nota, que a conduta do deputado não representa o posicionamento institucional desta Casa Legislativa.
Nesta quinta-feira, foi formalizada uma representação para apuração de possível quebra de decoro parlamentar. A representação será submetida à Mesa Diretora e, cumpridas as etapas regimentais, seguirá para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.