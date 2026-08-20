O deputado estadual da Bahia Diego Castro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira (20), em uma visita à Faculdade de Comunicação da UFBA (Universidade Federal da Bahia), em Salvador.

Ele afirma que foi à universidade apurar uma denúncia de depredação do patrimônio e gravou vídeos retirando adesivos das campanhas do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Lula (PT) que haviam sido colados nas paredes externas da faculdade.

A ação provocou reação de estudantes, que discutiram com o deputado no pátio da faculdade. Vídeos mostram o parlamentar sendo empurrado em meio à confusão. Na sequência, um dos assessores do deputado empurra um estudante contra uma parede.