A formação de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, prevista para a madrugada desta quinta-feira (20), vai aumentar as instabilidades sobre a região Sul e promover a queda das temperaturas, com possibilidade de geada em alguns pontos.

Segundo os institutos de meteorologia, os efeitos do fenômeno já poderão ser sentidos no fim da tarde desta quinta no estado de São Paulo, mas devem ser amplificados na sexta (21), com a chegada de rajadas de vento que devem promover uma mudança importante no padrão do tempo.

Depois de alguns dias marcados por calor intenso e baixa umidade do ar, a aproximação de uma frente fria vai modificar a circulação dos ventos e abrir caminho para uma massa de ar frio de origem polar que vem na sequência.