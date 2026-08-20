Ciclone deve derrubar as temperaturas no Estado a partir de sexta
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A formação de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul, prevista para a madrugada desta quinta-feira (20), vai aumentar as instabilidades sobre a região Sul e promover a queda das temperaturas, com possibilidade de geada em alguns pontos.
Segundo os institutos de meteorologia, os efeitos do fenômeno já poderão ser sentidos no fim da tarde desta quinta no estado de São Paulo, mas devem ser amplificados na sexta (21), com a chegada de rajadas de vento que devem promover uma mudança importante no padrão do tempo.
Depois de alguns dias marcados por calor intenso e baixa umidade do ar, a aproximação de uma frente fria vai modificar a circulação dos ventos e abrir caminho para uma massa de ar frio de origem polar que vem na sequência.
A Climatempo avisa que a virada vai começar primeiro no Mato Grosso do Sul e, posteriormente, avança por áreas do Sudeste.
Em São Paulo, onde o solo está bastante seco depois de vários dias de pouca chuva e baixa umidade, o instituto alerta que as rajadas de vento podem suspender partículas presentes no solo e provocar levantamento de poeira, fator que prejudica ainda mais os problemas respiratórios na população.
Além disso, "o fenômeno pode reduzir temporariamente a visibilidade, principalmente em áreas abertas e rodovias, exigindo maior atenção dos motoristas durante os períodos de vento mais intenso", alerta a Climatempo.
Na região metropolitana da capital, os termômetros devem marcar 32°C à tarde, sem previsão de chuva.
Apesar da frente fria, a Climatempo afirma que não há indicação de chuva forte e generalizada no estado.
"As melhores condições para precipitação ficam concentradas principalmente na Baixada Santista, litoral norte, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Na capital paulista, o cenário não indica temporais generalizados acompanhados por chuva forte, raios e granizo. A principal mudança também estará relacionada à virada dos ventos e à posterior queda das temperaturas", destaca a meteorologista da Climatempo Lívia Caetano.
As outras áreas do interior paulista vão sentir apenas a noite e o amanhecer mais frescos no fim de semana, mas as tardes devem continuar quentes.
Na sexta, com o aumento da ventania, as temperaturas na Grande São Paulo devem variar de 14°C a 26°C, mas com sensação térmica de 20°C.
No sábado (22), os ventos ainda devem se manter moderados, com a temperatura mínima caindo para 11°C e a máxima não superando os 23°C. No entanto, segundo a Climatempo, a sensação térmica ficará na casa dos 16°C.
O domingo (23) deve ter cenário semelhante, com variação de 12°C a 23°C e sensação térmica de 16°C.
A segunda-feira (24) deve ser o último dia com os efeitos da frente fria. Por isso, a previsão é de que seja também o dia mais frio, com variação de 13°C a 19°C, mas com sensação de 14°C durante a tarde.
A partir de terça, o sistema se afasta do estado e as temperaturas voltam a subir gradativamente, com máxima de 26°C neste dia e já 31°C na quarta (26).