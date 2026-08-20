Lutador tetracampeão mundial morre em acidente de moto
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O lutador de jiu-jítsu Diego Henrique Feltran, de 39 anos, morreu após um acidente de trânsito no interior de São Paulo.
Acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (19), em uma estrada vicinal entre São José do Rio Pardo (SP) e Mococa. Diego pilotava uma moto Honda Bros que bateu de frente contra um ônibus rural por volta das 17h30.
Polícia Militar informou que o motorista do ônibus disse que o motociclista se deslocou lateralmente na via. Ele relatou que o movimento pode ter sido causado por ofuscamento da luz do sol, e a colisão aconteceu contra a lateral do coletivo.
Diego teve ferimentos graves e morreu no local, segundo o relato policial. O motorista e os trabalhadores rurais que estavam no ônibus não se feriram.
Enterro está marcado para sexta-feira (21), às 10h, no Cemitério Municipal São José, em São José do Rio Pardo. O atleta deixa dois filhos, um menino e uma adolescente.
Carreira e homenagens
Diego começou no jiu-jítsu em 2018 e acumulou títulos em competições estaduais, nacionais e internacionais. Pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo, ele foi tetracampeão mundial e tetracampeão paulista, além de campeão sul-americano e vice-campeão brasileiro.
Atleta também conquistou resultados em eventos como Circuito Paulista, São Paulo Open e torneios em Ribeirão Preto. Em fevereiro de 2022, a Câmara de São José do Rio Pardo homenageou Diego e outros sete esportistas com o Diploma do Mérito Esportivo.
Mensagens de despedida se espalharam nas redes sociais após a confirmação da morte. "Descanse em paz, Diego. Lembrarei sempre com muito carinho da nossa época de escola, era muitas risadas e brincadeiras. Que Deus conforte os nossos corações e os corações de seus familiares", escreveu Grá Oliveira.
Amigos e admiradores destacaram o impacto da perda para o esporte e para a comunidade local. "O esporte perde um grande ser humano e um grande atleta!!! Jiu-jítsu em luto", publicou Elton Abilio.
Outras homenagens lembraram a proximidade com o atleta e a surpresa com a notícia. "Não dá para acreditar. Aquele abraço que me deu bem forte foi uma despedida que jamais pensei que fosse assim. A vida é sopro. Não acredito ainda que isso é verdade", escreveu Francielly Vicentte.