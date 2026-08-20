O lutador de jiu-jítsu Diego Henrique Feltran, de 39 anos, morreu após um acidente de trânsito no interior de São Paulo.

Acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (19), em uma estrada vicinal entre São José do Rio Pardo (SP) e Mococa. Diego pilotava uma moto Honda Bros que bateu de frente contra um ônibus rural por volta das 17h30.

Polícia Militar informou que o motorista do ônibus disse que o motociclista se deslocou lateralmente na via. Ele relatou que o movimento pode ter sido causado por ofuscamento da luz do sol, e a colisão aconteceu contra a lateral do coletivo.