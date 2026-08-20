LDU derruba Mirassol nos pênaltis e vai encarar Palmeiras
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A LDU venceu o Mirassol nos pênaltis e acabou com o sonho da equipe do interior paulista na Libertadores. Os equatorianos avançaram às quartas de final, em jogo realizado em Quito, nesta quinta-feira (20), após empate por 0 a 0 no tempo normal.
O time de Quito enfrentará o Palmeiras nas quartas de final. O Alviverde se classificou na quarta-feira (19), após vitória sobre o Cerro Porteño por 1 a 0, no Paraguai. Eles já se enfrentaram na semifinal do ano passado, com os palmeirenses revertendo desvantagem de três gols na partida de volta, em São Paulo.
A equipe do técnico Rafael Guanaes teve grandes chances no fim do tempo regulamentar, mas não conseguiu convertê-la em gols. A partida foi para os pênaltis, e Victor Luis perdeu a cobrança decisiva.
O Mirassol disputou a Libertadores pela primeira vez e avançou na segunda colocação do Grupo G, com 12 pontos conquistados - mesmo número da LDU, que terminou em primeiro. No sorteio do mata-mata, os times acabaram caindo na mesma chave.
Na ida, empate por 1 a 1. O Mirassol saiu na frente com Carlos Eduardo, mas Estrada marcou a menos de 10 minutos do fim e empatou para a LDU. Com isso, nenhuma das equipes foi à altitude com a classificação encaminhada.
O primeiro jogo das quartas de final acontecerá entre os dias 8 e 10 de setembro. A volta será na semana seguinte, entre os dias 15 e 17.
Como foram os pênaltis
LDU: Deyverson (acertou), Pretell (acertou), Estrada (acertou), Allala (acertou) e Cornejo (acertou)
Mirassol: Victor Luís (errou), Alesson (acertou), Carlos Eduardo (acertou), Neto Moura (acertou) e Bruno Santos (acertou)
Como foi o jogo
Aos 10 minutos, um susto para o Mirassol. Após passe errado na intermediária, Denilson deu uma solada forte na panturrilha de Corozo, da LDU. O atacante teve que receber atendimento médico no gramado. O árbitro puniu o brasileiro apenas com cartão amarelo.
Quinze minutos depois, a equipe do interior de São Paulo teve sua primeira chance de perigo. O goleiro Valle errou ao sair jogando e entregou a bola nos pés de Shaylon. O camisa 7 dominou livre e bateu colocado da entrada da área. O chute tirou tinta da trave da LDU.
Aos 29, a LDU desperdiçou uma chance incrível. A bola passou por todo mundo na área do Mirassol após cruzamento da esquerda e sobrou nos pés de Cuero do lado oposto. O lateral bateu rasteiro em direção à pequena área, e Corozo perdeu o gol embaixo das traves do goleiro Walter.
O Mirassol teve duas chances com menos de 1 minuto de segundo tempo. Fernandinho arriscou de fora da área, e Valle defendeu com uma manchete. Depois, com a sequência da jogada, Denilson achou bom passe para o camisa 17, que tentou chute cruzado, mas mandou para fora.
A equipe do interior paulista pressionou a partir dos 30 minutos. Denilson recebeu na meia-lua e bateu com a perna esquerda, forçando Valle a saltar para fazer boa defesa. Na sequência, Fernandinho pegou o rebote, cruzou para o meio da área, e Neto Moura chutou para fora em chance de perigo do Mirassol.