O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O time cruz-maltino venceu o Olimpia por 4 a 1, nesta noite (20), fora de casa, e carimbou baga na próxima fase da competição continental.

Os gols foram marcados por Thiago Mendes, David, Adson - um golaço - e Spinelli, após os donos da casa abrirem o placar com um golaço de Esteban Matus. No jogo de ida, em São Januário, as equipes empataram sem gols.

O time de Pedro Emanuel, agora, espera o vencedor de Independiente Santa Fe, da Colômbia, e River Plate, da Argentina - o segundo jogo será dia 26, após o 0 a 0 na Colômbia.