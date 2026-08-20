Sem Neymar, Santos avança na Sul-Americana e encara o Atlético-MG
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Sem os atacantes Neymar e Gabigol, poupados pelo treinador Cuca, o Santos ficou em um empate em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (20) com o Macará no Estádio Bellavista, em Ambato, no Equador, e classificou-se às quartas de final da Copa Sul-Americana.
Na partida de ida, na Vila Belmiro, em Santos, o alvinegro havia vencido por 2 a 1, com gols de Gabigol e Willian Arão.
Na próxima fase, a equipe paulista faz um duelo brasileiro contra o Atlético-MG, que passou pelo Red Bull Bragantino.
O goleiro Gabriel Brazão foi o destaque do Santos na partida fora de casa, com três defesas importantes que garantiram o placar inalterado.
Cuca já havia indicado que pouparia alguns titulares diante dos próximos compromissos no Campeonato Brasileiro, com o time próximo da zona de rebaixamento.
Atualmente em 14º na tabela do Brasileiro, com 25 pontos, o Santos encara no domingo (23) o Mirassol, que é o 17º, com 23 pontos, na Vila Belmiro.
Além de Neymar e Gabigol, o lateral Igor Vinicius e o atacante argentino Álvaro Barreal também foram poupados.
Willian Arão assumiu a faixa de capitão, com Caballero, Thaciano e Rony formando o trio de ataque.
É a quarta vez que o time santista avança até as quartas da Sul-Americana, melhor fase que alcançou até aqui na competição da Conmebol.
Foi eliminado em 2003 pelo Cienciano, do Peru; em 2004 pela LDU, do Equador; e em 2021, pelo Libertad, do Paraguai.
Também nesta quinta, o Vasco visitou o Olimpia no Defensores del Chaco, em Assunção, a saiu com a vitória por 4 a 1, com os gols do Cruz-Maltino marcados por Thiago Mendes, Adson, Spinelli e David. No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 0 a 0.
Na próxima fase, o Vasco encara o vencedor do duelo entre Independiente Santa Fe, da Colômbia, e River Plate, da Argentina, que se enfrentam na próxima quarta-feira (26). O primeiro jogo, um empate sem gols, foi adiado por causa dos fortes terremotos que atingiram a Colômbia no início do mês.
Na terça (18), o São Paulo também já havia se garantido nas quartas de final, ao passar pelo Bolívar, da Bolívia, por 4 a 2 no agregado. Na próxima fase, o tricolor encara o Boca Juniors, da Argentina.
As partidas de ida das quartas de final da Sul-Americana acontecem entre 8 e 10 de setembro, com a volta de 15 a 17.