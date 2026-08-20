O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e candidato ao Senado por São Paulo, André do Prado (PL), afirmou que sua trajetória política foi construída a partir da experiência no município de Guararema e defendeu a candidatura como uma oportunidade de ampliar a atuação em defesa dos municípios paulistas. Prado também defendeu a privatização da Sabesp, criticou decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que pretende apoiar uma anistia ampla, geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. “Não houve tentativa de golpe”, declarou.

Durante entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Rede Sampi, no podcast Arena GCN, Prado relembrou a trajetória iniciada aos 12 anos, quando começou a trabalhar em uma feira, a entrada na política aos 22 anos, a passagem pela Prefeitura de Guararema e a ascensão até a Presidência da Alesp; falou sobre a relação com o PT e as demais bancadas durante o comando do Legislativo paulista, defendeu a Tabela SUS Paulista e a universalização do saneamento, criticou o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou acreditar na vitória de Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República e apresentou as prioridades que pretende levar ao Senado caso seja eleito.

Assista ao podcast na íntegra no vídeo acima.

De 241 votos à Presidência da Alesp