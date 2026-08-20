A vida de um criador de conteúdo adulto nem sempre é composta por luxo e ganhos milionários, como alguns ostentam nas redes. Há aqueles que encaram o material erótico como renda complementar a um trabalho formal e precisam se esforçar para que uma atividade não prejudique a outra.

É o caso de Snow, 21, que é servidor federal no Sul do país. Após a rotina no trabalho, ele produz vídeos e fotos sexuais para uma plataforma.

O jovem avalia que leva uma vida dupla em dois mundos sem conflitos de interesse. "Não enxergo que a produção de conteúdo seja algo que vai prejudicar meu desempenho profissional", afirma à reportagem.