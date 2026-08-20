20 de agosto de 2026
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FUTEBOL

Torcedores protestam no MP e pedem intervenção no Corinthians

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Band Esporte
Protesto de torcedores corintianos
Protesto de torcedores corintianos

Torcedores do Corinthians se reuniram na tarde desta quarta-feira (19) em frente à sede do MP (Ministério Público), na região central de São Paulo, para protestar contra a atual diretoria e pedir a intervenção no clube da zona leste da capital.

"O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano", diz comunicado conjunto divulgado por algumas das principais organizadas do clube.

"As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians", acrescenta a nota.

"O Corinthians precisa de transparência, responsabilidade e respeito à sua torcida", afirmam as torcidas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra.

Conforme o grupo de torcedores, o protesto visa "manifestar apoio ao trabalho do Ministério Público e requerer a imediata efetivação da intervenção judicial no clube, com a torcida ao lado do MP nessa luta."

Nos últimos dias, torcedores pressionaram o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, após o dirigente anunciar a não renovação do contrato do atacante Memphis Depay.

Diante da pressão, que, segundo Stabile, teve ameaças a ele e seus familiares, o clube voltou atrás e anunciou na terça-feira (18) a extensão do contrato com o jogador até julho de 2028.

"Trata-se de um ato pacífico e simbólico, que demonstra responsabilidade ao solicitar que os órgãos competentes analisem a situação do clube e adotem as medidas cabíveis", dizem as organizadas.

Elas afirmam ainda que novos protestos serão organizados para a partida de volta da Copa Libertadores, na quinta-feira (20), contra o Rosario Central, em Itaquera, e no sábado (21), em frente ao Parque São Jorge.

"O Corinthians é do povo. Chega de conchavos. Chega de politicagem. Intervenção judicial já! Fora todo mundo!", pedem os torcedores.

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