Torcedores do Corinthians se reuniram na tarde desta quarta-feira (19) em frente à sede do MP (Ministério Público), na região central de São Paulo, para protestar contra a atual diretoria e pedir a intervenção no clube da zona leste da capital.

"O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano", diz comunicado conjunto divulgado por algumas das principais organizadas do clube.

"As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians", acrescenta a nota.