O Flamengo fez valer o poder do Maracanã, venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19) e avançou às quartas de final da Libertadores depois do empate por 1 a 1 entre os times no jogo de ida.

Arrascaeta abriu o placar para com um golaço após a pressão do Fla no primeiro tempo. Na etapa final, Lucas Romero chegou a empatar, mas Samuel Lino marcou outro belo gol para garantir a vaga do Rubro-Negro.

O Flamengo espera por Tolima (COL) ou Independiente del Valle (EQU) nas quartas de final da Libertadores. Devido aos terremotos que assolaram a Colômbia, o confronto entre as equipes foi adiado em uma semana, e o rival só será decidido na terça-feira (25).