Flamengo elimina Cruzeiro com golaços e se garante nas quartas
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O Flamengo fez valer o poder do Maracanã, venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19) e avançou às quartas de final da Libertadores depois do empate por 1 a 1 entre os times no jogo de ida.
Arrascaeta abriu o placar para com um golaço após a pressão do Fla no primeiro tempo. Na etapa final, Lucas Romero chegou a empatar, mas Samuel Lino marcou outro belo gol para garantir a vaga do Rubro-Negro.
O Flamengo espera por Tolima (COL) ou Independiente del Valle (EQU) nas quartas de final da Libertadores. Devido aos terremotos que assolaram a Colômbia, o confronto entre as equipes foi adiado em uma semana, e o rival só será decidido na terça-feira (25).
Já o Cruzeiro passa a focar no Brasileirão e na Copa do Brasil até o final da temporada. No Brasileiro, a Raposa está em 5º lugar, com 36 pontos. Na Copa do Brasil, fará clássico contra o Atlético-MG pelas quartas de final.
Após a classificação desta quarta-feira (19), o Flamengo revê o Cruzeiro novamente no sábado (22). As equipes se enfrentam no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileiro.
Como foi o jogo
O Flamengo começou a partida com uma blitz no campo de ataque, encurralou o Cruzeiro e teve três ótimas chances para abrir o placar. Primeiro, Jorginho acertou cruzamento preciso para Léo Ortiz, que tirou tinta da trave. Depois, Samuel Lino recebeu na entrada da área e arriscou, mas mandou no meio. Logo em seguida, Pulgar aproveitou erro na saída de bola do Cruzeiro e acionou Pedro, que viu Otávio crescer no lance.
O Rubro-Negro seguiu com amplo domínio e desperdiçou mais chances com Samuel Lino e Pedro, que mandaram para fora. Mas depois, o Cabuloso conseguiu conter o ímpeto dos donos da casa, mas continuou apostando em contra-ataques e mal passava do meio de campo, fazendo de Rossi um mero espectador.
A pressão dos donos da casa finalmente surtiu efeito, e Arrascaeta inaugurou o marcador com um golaço. Aos 34 minutos, o camisa 10 do Fla carregou da esquerda para o meio, tabelou com Pedro e chapou sem chances para Otávio. Após ficar atrás no placar, o Cruzeiro passou a buscar mais o ataque e abriu espaço na defesa, mas não levou perigo até o intervalo.
A volta para a etapa final começou quente e, depois de Jorginho salvar um gol do Cruzeiro em cima da linha, Lucas Romero empatou para o Cruzeiro. Aos 5 minutos, Gerson recebeu na linha de fundo e rolou para o volante argentino, que arriscou de fora da área e acertou uma chutaço para superar Rossi. Após o empate, a Raposa empolgou no jogo, e Kaio Jorge teve duas finalizações para fora.
O Rubro-Negro não demorou a reagir e voltou à frente do placar pouco depois com outro belo gol. Arrascaeta acionou Pedro na entrada da área, e o camisa 9 deu outro toque magistral para Samuel Lino, que deixou William no chão e chutou para fazer 2 a 1, aos 16 minutos. Em seguida, Paquetá de Pedro e mandou no meio do gol.
Nos minutos finais, o Cruzeiro pressionou pelo empate, enquanto o Fla buscava um contra-ataque para matar a partida. Na melhor chance da Raposa, Matheus Pereira recebeu de Kaio Jorge dentro da área, mas Pulgar fez um desvio providencial, e a bola parou nas mãos de Rossi. Pelo lado rubro-negro, Evertton Araújo e Paquetá tiveram as melhores oportunidades, mas mandaram nas mãos de Otávio.
FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). T.: Leonardo Jardim.
CRUZEIRO
Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Lucho Rodríguez); Lucas Romero, Gerson (Bruno Rodrigues) e Matheus Pereira; Wesley (João Costa), Arroyo e Kaio Jorge. T.: Artur Jorge.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)Gols: Arrascaeta (34'/1ºT) e Samuel Lino (16'/2ºT) (FLA); Lucas Romero (5'/2ºT) (CRU)
Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); William e João Costa (CRU)