Caiado troca marqueteiro um dia após início da campanha
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O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, anunciou nesta segunda-feira (17), a troca do marqueteiro Paulo Vasconcelos pelo publicitário Marcos Carvalho, antes à frente das redes sociais do candidato.
A troca acontece no segundo dia oficial de campanha, iniciada por ele no domingo (16) em cidades de Goiás.
Segundo o ex-governador de Goiás, a mudança no marketing ocorreu porque Paulo Vasconcelos está comprometido também com outras candidaturas, e Caiado queria exclusividade.
"Paulo Vasconcelos é muito querido, mas está também em outras campanhas", afirmou Caiado. Segundo ele, o pedido era de dedicação exclusiva porque o momento "exige o máximo de dedicação".
Paulo Vasconcelos também participa da campanha do PL para o estado do Rio de Janeiro, encabeçada por Douglas Ruas, e na de Mateus Simões (PSD) ao governo de Minas Gerais.
Ele tem no currículo a campanha presidencial de Aécio Neves (PSDB) em 2014 e a reeleição de Cláudio Castro, vencida em 2022 no primeiro turno.
Já o coordenador-geral da campanha de Caiado é Adriano da Rocha Lima, primo que, no governo de Goiás, acompanhou o então governador em cargos como de assessor na Secretaria de Relações Institucionais do Estado.
Desde julho, a estratégia de campanha de Caiado tem sido intensificar críticas a Flávio Bolsonaro, que também aumentou ofensiva pontual contra o goiano depois de Gilberto Kassab, candidato da vice na chapa, falar em "chance zero" de Flávio na disputa presidencial.