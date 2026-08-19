Barretos abre nova era e busca furar bolha do universo sertanejo
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A Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) com ingressos esgotados para o estádio de rodeios em duas datas, previsão de se aproximar de um milhão de visitantes e com um fenômeno que tem se intensificado nos últimos anos.
A bolha do sertanejo, raiz histórica do evento, está sendo furada por visitantes neófitos. Em setores como o camping -que tem capacidade para 20 mil pessoas por dia- e os camarotes, dados da organização apontam que ao menos 30% não estiveram no evento nos últimos anos.
São esperadas 990 mil visitas entre esta quinta e o dia 30, diz a associação Os Independentes, que organiza a festa desde 1956.
Principal referência sertaneja do país, o evento de Barretos nasceu improvisado sob a lona de um circo e hoje é realizado numa fazenda de mais de 80 alqueires às margens da rodovia Brigadeiro Faria Lima.
O perfil padrão do público registrado no ano passado, quando a festa chegou à sua 70ª edição, é o de homens e mulheres com média de 36 anos de idade, ensino superior completo, renda familiar de R$ 14 mil e permanência de cinco dias no parque. É esse perfil que aponta para mudanças na edição deste ano, com mais jovens, estreantes e, também, impulsionados pelas redes sociais para descobrir o que é o evento no interior paulista.
O camping foi o lugar escolhido pela advogada paulistana Gabrielly Sanita, 27, para estrear em Barretos. Ela irá com o noivo, Kaique Silva, 28, que, ao contrário dela, não conhecia como "funcionava" o mundo dos rodeios até visitar um evento em Indaiatuba no ano passado.
"Era um evento muito menor, se comparado a Barretos, mas ainda assim ele se apaixonou. Não conseguimos ir a Barretos por estar muito em cima, mas fomos a Jaguariúna e lá foi um encontro de vida. De usar chapéu, foi uma experiência que mudou a vida dele."
O casal chegará a Barretos na segunda-feira (24) e ficará até o último dia. A expectativa é usar os dias iniciais para conhecer o funcionamento do parque, como a praça gastronômica, a feira comercial e o museu. Acompanhar uma influencer sertaneja em redes sociais, diz a advogada, ajudou ela e o noivo a se situarem.
No local também ficará a manicure Wilma Givisiez, 28, de Carangola (MG), que ficará hospedada os 11 dias, depois de viajar sozinha os 961 quilômetros que separam sua casa do Parque do Peão.
"Ainda não conheço a festa, vai ser minha estreia neste ano. Escolhi o camping por conta da muvuca, de você viver de verdade mesmo Barretos", disse.
Segundo ela, quem está no espaço quer viver o dia a dia, conhecer outras pessoas e, por mais que nunca tenha ido a Barretos, a festa a encanta desde sempre.
"Sou apaixonada por rodeio, sabe aquela coisa de começar a abertura do rodeio e seu olho já começa a encher d'água? O coração acelerar?", questionou.
A manicure afirmou ainda que o fato de ser extrovertida foi o que a motivou a viajar sozinha e que já fez amizade com outros turistas que irão em grupos de aplicativos.
"Nós estamos oxigenando o nosso público, trazendo gente jovem, que não conhecia. A festa dos 70 anos [2025] foi encantadora, e dela está vindo agora muita gente atrás de ingresso, convite, que vai vir pela primeira vez. Até para nós está surpreendendo", disse o presidente de Os Independentes, Jerónimo Muzetti.
O levantamento do público deste ano foi feito por meio do cruzamento de números de CPFs dos compradores no site oficial, conforme a associação.
Na avaliação de Muzetti, os dados mostram que os investimentos feitos neste ano na infraestrutura do parque e na grade de shows no palco Amanhecer -o segundo em importância, atrás do estádio-- indicam o caminho certo para o evento.
"A gente se preocupar que o evento tem que ser diferente a cada ano, que a gente tem que oxigenar tudo dentro do parque, se preocupar cada vez mais com segurança, com limpeza, é o mínimo que nós temos que fazer, e isso é o que dá conforto e tranquilidade para as pessoas virem aqui", disse.
A festa será realizada até o dia 30 no Parque do Peão, com três competições de montarias em touros como destaque no estádio projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012). Somados às demais provas em cavalos, elas reunirão cerca de 3.500 competidores e distribuirão R$ 1,5 milhão em prêmios.
Nos cinco palcos espalhados pelo parque, serão 150 shows, número recorde (130 em 2025), com destaque para Gusttavo Lima nos dois sábados e que já estão com ingressos que dão acesso ao estádio de rodeios esgotados - só há convites disponíveis para os outros palcos e feira comercial do evento.
Que a festa de 2026 teria alta procura, inclusive de quem nunca foi ou não esteve presente nos últimos anos, já estava previsto desde abril, quando os ingressos para os shows no estádio em um dos sábados já tinham acabado, antes mesmo da divulgação da programação total.
Por isso, foram criados produtos para os turistas, que incluem acesso ao parque, com palcos secundários, e o incremento dos shows no camping -que terá mais de 30 atrações exclusivas para quem está hospedado no local.
Também foi ampliada e antecipada a participação do trio elétrico que percorre as ruas do parque, neste ano com nomes como Jammil, Durval Lélys e Xanddy. Em vez de fazer o circuito nas madrugadas, o trio agora irá para as ruas no início da noite, para atender quem não terá acesso ao estádio.
Na arena, entre esta quinta e domingo (23) o destaque será a etapa final da PBR Brazil (Professional Bull Riders). De segunda (24) a quarta (26) e sábado (29), acontecerão as finais da LNR (Liga Nacional de Rodeio) e, de 27 a 30, a disputa do Barretos International Rodeo -o principal evento ligado às montarias.
Defesa Civil faz ação contra incêndios durante a festa
Com a chegada do El Niño e a intensificação dos eventos climáticos no país, a Defesa Civil do Estado de São Paulo terá pela primeira vez um estande na Festa do Peão para levar aos frequentadores informações sobre os cuidados necessários durante o período de estiagem.
Um dos motivos da ação é que Barretos é um dos municípios paulistas mais secos, sempre entre os locais com menores taxas de umidade do ar do estado, cenário típico para ocorrer incêndios florestais.
Nesta quarta (19), por exemplo, a cidade registrou 34,8°C e 19% de umidade, que representa estado de alerta. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana.
Por isso, a Defesa Civil terá materiais educativos, cartilhas e orientações relacionadas à baixa umidade do ar, às altas temperaturas e aos riscos de incêndios em vegetação. O estande estará aberto ao público em todos os dias da festa, das 14h às 23h, com informações sobre medidas de autoproteção e procedimentos que podem contribuir para a segurança em situações de emergência.