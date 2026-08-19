A Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta-feira (20) com ingressos esgotados para o estádio de rodeios em duas datas, previsão de se aproximar de um milhão de visitantes e com um fenômeno que tem se intensificado nos últimos anos.

A bolha do sertanejo, raiz histórica do evento, está sendo furada por visitantes neófitos. Em setores como o camping -que tem capacidade para 20 mil pessoas por dia- e os camarotes, dados da organização apontam que ao menos 30% não estiveram no evento nos últimos anos.

São esperadas 990 mil visitas entre esta quinta e o dia 30, diz a associação Os Independentes, que organiza a festa desde 1956.