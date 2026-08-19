Com gol nos acréscimos, Galo empata com Bragantino e avança
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O Atlético-MG está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time mineiro empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, na Arena MRV, e fez valer a vantagem conquistada no jogo de ida das oitavas, quando venceu os paulistas por 1 a 0. Agora, aguarda o ganhador do confronto entre Santos e Macará-EQU.
Gol de Tomás Cuello garantiu a classificação para o Atlético nos acréscimos do segundo tempo. O Bragantino abriu o placar com Eric Ramires, e Maycon empatou para os mandantes. Na segunda etapa, Eduardo Sasha voltou a colocar o Massa Bruta em vantagem. Porém, aos 47 minutos, Cuello salvou a classificação dos mineiros com um belo chute de fora da área.
O Atlético enfrentará Santos ou Macará-EQU nas quartas de final. Os times entram em campo nesta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato. O Peixe só depende de um empate para avançar, por ter vencido o primeiro jogo, na Vila Belmiro, por 2 a 1.
A próxima fase da Sul-Americana só acontece no próximo mês. Os confrontos de ida serão disputados entre os dias 8 e 10 de setembro, e os da volta, entre os dias 15 e 17 de setembro.
Na sequência, as duas equipes têm compromissos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oitavo colocado, com 32 pontos, o Galo visita o Internacional no Beira-Rio, no sábado (22). Já o Massa Bruta, que está em sétimo com a mesma pontuação, recebe o Grêmio no domingo (23).
COMO FOI O JOGO?
Bragantino pressiona e obriga Éverson a trabalhar duas vezes. Aos dois minutos, Isidro Pitta ficou com a bola após cobrança de escanteio e arriscou um chute forte, defendido pelo goleiro atleticano. Depois, aos oito minutos, Lucas Barbosa ganhou disputa com Vítor Hugo na entrada da área e finalizou colocado, exigindo um ótimo desvio do camisa 22 dos mandantes.
Éverson busca mais uma. Aos 34, em cobrança de falta rápida, Juninho Capixaba carregou pelo meio e chutou forte de fora da área. O goleiro atleticano voou para espalmar, tirando a bola da direção do ângulo na Arena MRV.
Galo chega bem pela primeira vez, mas peca na pontaria. Com uma postura mais retraída, os donos da casa criaram a primeira chance aos 35 minutos. Após um bate-rebate na área, Victor Hugo ficou em boa condição para concluir com o pé esquerdo, mas pegou mal na bola e jogou à direita.
Rodriguinho manda por cima do gol. Aos 48, o camisa 20 do Bragantino fez ótima tabela com Herrera, invadiu a área pela direita e soltou uma bomba. A bola foi por cima, passando muito perto do travessão de Éverson.
Eric Ramires abre o placar após blitz do Bragantino. Aos 52, quase no último lance do primeiro tempo, o gol do Bragantino enfim saiu. Pitta chutou colocado da entrada da área, e Éverson fez linda ponte para espalmar. Na sobra, Barbosa arriscou pelo alto, e o goleiro atleticano novamente defendeu. Barbosa ficou com a sobra mais uma vez, cruzou rasteiro e encontrou Eric Ramires livre para balançar as redes: 0 a 1 na Arena MRV!
Maycon empata para o Atlético no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Bernard cobrou escanteio na área, Pitta afastou, e Maycon ficou com o rebote na meia-lua. De primeira, o meia do Galo encheu o pé, superou Cleiton e fez a festa da torcida mandante: 1 a 1!
Eduardo Sasha faz o segundo do Bragantino. Aos 35, após longos minutos de um jogo morno, a lei do ex entrou em ação: Agustin Sant'Anna cobrou escanteio, Lucas Barbosa desviou de cabeça, e Sasha, em posição legal, completou para o gol. Checagem do VAR confirmou a ausência de impedimento na jogada: 1 a 2!
Bragantino perde chance incrível para garantir a vaga. Aos 46, Lucas Barbosa recebeu, na pequena área, uma bola rebatida pela defesa atleticana. Em vez de chutar, o atacante do Massa Bruta tentou um passe atravessado para Pitta, mas errou na força e jogou para fora. Era só finalizar para fazer o terceiro...
Logo em seguida, Cuello salva o Galo e crava a classificação. Aos 47, mais uma lei do ex na Arena MRV! O atacante argentino roubou a bola no meio-campo, avançou, encarou a marcação de Gustavo Marques e finalizou cruzado, de fora da área, por entre as pernas do zagueiro. A bola morreu no cantinho esquerdo de Cleiton, que não teve reação: 2 a 2!
ATLÉTICO-MG
Éverson; Natanael, Ruan, Vítor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Mamady Cissé) e Maycon; Tomás Cuello, Victor Hugo (Vitão) e Bernard (Alan Minda); Reinier (Mateo Cassierra).T.: Eduardo Domínguez.
RB BRAGANTINO
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Alix Vinicius) e Rodriguinho (Fabinho); José Herrera (Eduardo Sasha), Lucas Barbosa e Vinicinho (Henry Mosquera); Isidro Pitta.T.: Vágner Mancini.
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Cartões amarelos: Tomás Cuello (CAM); Alix Vinicius e Eric Ramires (BGT)
Gols: Eric Ramires (BGT), aos 51 min do 1º tempo; Maycon (CAM), aos 7 min do 2º tempo; Eduardo Sasha (BGT), aos 35 min do 2º tempo; Tomás Cuello (CAM), aos 47 min do 2º tempo