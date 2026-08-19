Foi de um paraguaio o gol que decidiu o confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Para alegria dos torcedores palmeirenses, foi do zagueiro Gustavo Gómez, que definiu a vitória por 1 a 0 dos visitantes no estádio La Nueva Olla, em Assunção, na noite de quarta-feira (19).

Um cabeceio do beque destravou no fim do primeiro tempo um jogo que era muito duro para os comandados de Abel Ferreira. Como o duelo de ida, no Nubank Parque, em São Paulo, havia terminado em empate por 1 a 1, o triunfo pelo placar mínimo foi suficiente para a formação brasileira.

O adversário na próxima fase da competição continental será conhecido na noite de quinta (20) e sairá do confronto entre LDU e Mirassol, no estádio Casa Blanca, nos 2.850 m de Quito. Na primeira partida, disputada no Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, houve igualdade por 1 a 1.