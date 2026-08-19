A Polícia Civil investiga a morte da costureira boliviana Roxana Aleida Mallqui Susara, 28, sob suspeita de ter sido causada por uma agressão do companheiro na residência em que moravam, na Ponte Rasa, zona leste de São Paulo.

A agressão teria ocorrido no domingo (9). Segundo o boletim de ocorrência do caso, ela passou ao longo da semana por duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Na terceira unidade, foi transferida a um hospital, que identificou um traumatismo cranioencefálico. Ela morreu no local na terça-feira (18).

Conforme relatado por um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) no boletim, a vítima estava grávida.