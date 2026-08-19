Bianca Andrade, dona da marca de beleza Boca Rosa, faltou ao anúncio dos participantes da Dança dos Famosos deste ano porque estava internada. Nesta quarta (19), a influenciadora compartilhou nas redes sociais o motivo: ela teve pielonefrite, uma infecção bacteriana que atinge o rim.

A condição começa com uma infecção urinária. Geralmente, é causada por bactérias ou fungos da uretra e bexiga que "sobem" para um ou os dois rins e acometem o tecido renal, explica Liliana Secaf, coordenadora do Núcleo de Nefrologia do Hospital Sírio-Libanês.

A médica alerta que o quadro requer tratamento imediato, pois pode causar complicações graves se não for tratado de forma adequada ou se houver demora no diagnóstico. "Nesses casos, pode comprometer a função renal, causar septicemia e até levar à morte", afirma Secaf.