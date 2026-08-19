O que é pielonefrite, infecção bacteriana que Bianca Andrade teve
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Bianca Andrade, dona da marca de beleza Boca Rosa, faltou ao anúncio dos participantes da Dança dos Famosos deste ano porque estava internada. Nesta quarta (19), a influenciadora compartilhou nas redes sociais o motivo: ela teve pielonefrite, uma infecção bacteriana que atinge o rim.
A condição começa com uma infecção urinária. Geralmente, é causada por bactérias ou fungos da uretra e bexiga que "sobem" para um ou os dois rins e acometem o tecido renal, explica Liliana Secaf, coordenadora do Núcleo de Nefrologia do Hospital Sírio-Libanês.
A médica alerta que o quadro requer tratamento imediato, pois pode causar complicações graves se não for tratado de forma adequada ou se houver demora no diagnóstico. "Nesses casos, pode comprometer a função renal, causar septicemia e até levar à morte", afirma Secaf.
Andrade conta em vídeo no Instagram que não teve sintomas da infecção urinária. Quando a bactéria se deslocou para o rim, ela sentiu dores nas costas e teve febre alta, então foi ao hospital.
Esses são os principais sintomas da pielonefrite, que podem incluir calafrios, dor na região lombar, dor abdominal, náuseas e vômitos, lista a médica do Sírio-Libanês. Também há casos em que a pessoa sente dor ou ardência ao urinar, e o xixi pode apresentar odor forte, aspecto turvo, sangue ou pus.
A recomendação é procurar auxílio médico assim que apresentar algum dos sintomas. O tratamento inclui o uso de antibióticos.
Beber bastante água e não segurar o xixi são as principais formas de prevenção da pielonefrite, afirma Secaf. As mulheres são mais suscetíveis a infecções urinárias. Por isso, no caso delas, a médica recomenda ainda usar calcinhas de algodão e fazer uma higiene adequada da região após fazer cocô e após o sexo. Também não é indicado usar sabonetes chamados bactericidas, ela completa.