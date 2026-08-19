19 de agosto de 2026
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SAÚDE

O que é pielonefrite, infecção bacteriana que Bianca Andrade teve

Por Nathalia Durval | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bianca Andrade, dona da marca de beleza Boca Rosa
Bianca Andrade, dona da marca de beleza Boca Rosa

Bianca Andrade, dona da marca de beleza Boca Rosa, faltou ao anúncio dos participantes da Dança dos Famosos deste ano porque estava internada. Nesta quarta (19), a influenciadora compartilhou nas redes sociais o motivo: ela teve pielonefrite, uma infecção bacteriana que atinge o rim.

A condição começa com uma infecção urinária. Geralmente, é causada por bactérias ou fungos da uretra e bexiga que "sobem" para um ou os dois rins e acometem o tecido renal, explica Liliana Secaf, coordenadora do Núcleo de Nefrologia do Hospital Sírio-Libanês.

A médica alerta que o quadro requer tratamento imediato, pois pode causar complicações graves se não for tratado de forma adequada ou se houver demora no diagnóstico. "Nesses casos, pode comprometer a função renal, causar septicemia e até levar à morte", afirma Secaf.

Andrade conta em vídeo no Instagram que não teve sintomas da infecção urinária. Quando a bactéria se deslocou para o rim, ela sentiu dores nas costas e teve febre alta, então foi ao hospital.

Esses são os principais sintomas da pielonefrite, que podem incluir calafrios, dor na região lombar, dor abdominal, náuseas e vômitos, lista a médica do Sírio-Libanês. Também há casos em que a pessoa sente dor ou ardência ao urinar, e o xixi pode apresentar odor forte, aspecto turvo, sangue ou pus.

A recomendação é procurar auxílio médico assim que apresentar algum dos sintomas. O tratamento inclui o uso de antibióticos.

Beber bastante água e não segurar o xixi são as principais formas de prevenção da pielonefrite, afirma Secaf. As mulheres são mais suscetíveis a infecções urinárias. Por isso, no caso delas, a médica recomenda ainda usar calcinhas de algodão e fazer uma higiene adequada da região após fazer cocô e após o sexo. Também não é indicado usar sabonetes chamados bactericidas, ela completa.

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