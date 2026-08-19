TRAGÉDIA
Saiba quem são as vítimas do acidente na BR-373, no Paraná
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou por volta das 15h30 desta quarta-feira (19) uma lista com nomes de pessoas que morreram no acidente desta madrugada na BR-373, em Ipiranga, no Paraná.
Um caminhão e o micro-ônibus bateram por volta das 3h30 desta quarta-feira (19) e 23 pessoas morreram. Há cinco feridos, que recebem atendimento em hospitais de Ponta Grossa.
A maioria das vítimas estava em um micro-ônibus que transportava pacientes e acompanhantes de Imbituva para tratamentos médicos regulares em hospitais da Grande Curitiba.
Os corpos ainda estão sendo identificados e os nomes são oficialmente divulgados a partir da confirmação da identidade deles.
Os nomes das vítimas até agora identificadas são:
- Erick Wiertel - Motorista da Saúde
- Azelia Grisoski Stadler
- Elizabete Malaquias
- Miriam Vieira Magalhães
- Willieny Brandt Marconato
- Meirielli Neiverth Marconato
- Rosemari Nortok Cosmo
- Nelson Luiz Bronguel
- Lucimara Guilherme
- Valderi Stadler
- Edineia Lemes Batista
- Adenilson Chaves dos Santos
- Liane Bienert
- João Paulode Almeida
- Alex Rivail - Condutor do Caminhão, de Castro