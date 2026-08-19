A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou por volta das 15h30 desta quarta-feira (19) uma lista com nomes de pessoas que morreram no acidente desta madrugada na BR-373, em Ipiranga, no Paraná.

Um caminhão e o micro-ônibus bateram por volta das 3h30 desta quarta-feira (19) e 23 pessoas morreram. Há cinco feridos, que recebem atendimento em hospitais de Ponta Grossa.

A maioria das vítimas estava em um micro-ônibus que transportava pacientes e acompanhantes de Imbituva para tratamentos médicos regulares em hospitais da Grande Curitiba.