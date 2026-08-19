19 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Saiba quem são as vítimas do acidente na BR-373, no Paraná

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Um caminhão e o micro-ônibus bateram por volta das 3h30 desta quarta-feira
Um caminhão e o micro-ônibus bateram por volta das 3h30 desta quarta-feira

A Prefeitura de Imbituva (PR) divulgou por volta das 15h30 desta quarta-feira (19) uma lista com nomes de pessoas que morreram no acidente desta madrugada na BR-373, em Ipiranga, no Paraná.

Um caminhão e o micro-ônibus bateram por volta das 3h30 desta quarta-feira (19) e 23 pessoas morreram. Há cinco feridos, que recebem atendimento em hospitais de Ponta Grossa.

A maioria das vítimas estava em um micro-ônibus que transportava pacientes e acompanhantes de Imbituva para tratamentos médicos regulares em hospitais da Grande Curitiba.

Os corpos ainda estão sendo identificados e os nomes são oficialmente divulgados a partir da confirmação da identidade deles.

Os nomes das vítimas até agora identificadas são:

  • Erick Wiertel - Motorista da Saúde
  • Azelia Grisoski Stadler
  • Elizabete Malaquias
  • Miriam Vieira Magalhães
  • Willieny Brandt Marconato
  • Meirielli Neiverth Marconato
  • Rosemari Nortok Cosmo
  • Nelson Luiz Bronguel
  • Lucimara Guilherme
  • Valderi Stadler
  • Edineia Lemes Batista
  • Adenilson Chaves dos Santos
  • Liane Bienert
  • João Paulode Almeida
  • Alex Rivail - Condutor do Caminhão, de Castro

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