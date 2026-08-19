"Em número de mortes, a ocorrência de hoje é a mais grave registrada pela PRF no Paraná desde janeiro de 2021, quando 19 pessoas morreram em um tombamento de ônibus na BR-376, em Guaratuba [a 120 km de Curitiba]", afirmou a corporação.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) afirmou que o acidente na madrugada desta quarta-feira (19), no km 209 da rodovia BR-373, é o mais grave desde 2021. A colisão ocorreu na altura de Imbituva, a cerca de 180 quilômetros de Curitiba, no Paraná, e deixou 23 mortos até o momento.

Antes disso, segundo a PRF, acidente registrado em 29 de dezembro de 1993, causou a morte de 45 pessoas. Um ônibus que fazia a linha Fazenda Grande-Curitiba bateu de frente com um Fiat Uno na BR-116. O ônibus despencou de um barranco de sete metros. Havia mais de cem pessoas no coletivo. Dezenas ficaram feridas.

Em outubro daquele mesmo ano, outras 43 pessoas morreram na BR-277, na Serra de São Luiz do Purunã. Segundo a PRF, um ônibus com moradores de Tupã, interior de São Paulo, estava indo para Blumenau e o motorista dormiu na curva e tombou.

O acidente desta quarta aconteceu às 3h30 e as mortes foram confirmadas pela concessionária Via Araucária e pela PRF.