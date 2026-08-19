São Paulo vence primeira após a Copa e vai pegar Boca Juniors
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O São Paulo derrotou o Bolívar por 3 a 1, na noite de terça-feira (18), no Morumbi, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Após um empate por 1 a 1 na altitude de 3.650 m de La Paz, a equipe tricolor obteve sua classificação com gols marcados por Luciano, Calleri e Sabino em São Paulo.
Foi a primeira vitória dos comandados de Dorival Júnior em seis partidas desde a pausa no calendário de clubes para a disputa da Copa do Mundo. No total, eram seis jogos de jejum, sequência que foi interrompida em um embate mais complicado do que pode indicar o placar final registrado.
O adversário da próxima fase já é conhecido. Trata-se do tradicional Boca Juniors, que avançou com bastante facilidade contra o paraguaio Deportivo Recoleta. A equipe argentina venceu por 3 a 1 em Buenos Aires e confirmou a vaga com uma goleada no duelo de volta, realizado em Assunção: 4 a 0.
No Morumbi, o São Paulo voltou a apresentar dificuldades. O time até deu a impressão de que obteria uma vitória tranquila, abrindo o placar aos 18 minutos, mas não teve uma jornada sem sustos. O gol que inaugurou o marcador saiu em um lance no qual Danielzinho recebeu de Iago na ponta esquerda e cruzou. Luciano pegou a bola no alto, de pé esquerdo, em ótima finalização.
Os donos da casa, em seguida, reclamaram bastante da arbitragem em dois lances. No primeiro, Asprilla foi agarrado por Danielzinho e, para desvencilhar-se, soltou o braço nas costas do rival; escapou com um cartão amarelo. No segundo, Saavedra, que já tinha amarelo, cometeu falta dura em Danielzinho; o juiz deu vantagem, viu Iago errar na cara do gol e preferiu não usar o vermelho.
O jogo voltou do intervalo em temperatura relativamente morna até um chute de Luciano na trave, de fora da área, aos 15. No minuto seguinte, veio o castigo. Asprilla trocou passes com Patito Rodríguez com bastante liberdade e teve espaço para bater com força da meia-lua, acertando o ângulo esquerdo de Rafael.
A reação tricolor foi rápida. Após batida de falta da direita, Sabino cabeceou e teve a finalização bloqueada pelo braço de Echeverría. O peruano Kevin Ortega não viu inicialmente a infração, porém foi chamado pelo compatriota Diego Haro, que atuava como árbitro de vídeo, e apitou o pênalti, bem batido por Calleri, aos 23.
A situação ficou bem mais tranquila para o time brasileiro aos 31. Um minuto depois de ter perdido uma chance clara na pequena área, Artur bateu escanteio da direita, aproveitado por Sabino no primeiro pau. Estava assegurada a primeira vitória do São Paulo desde 26 de maio e definido um duelo que promete ser duro nas quartas de final.
Fluminense vence nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores
O outro brasileiro em campo por competições continentais na noite de terça, Fluminense, obteve com dificuldade sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A formação das Laranjeiras, após empate sem gols no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi ao estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, empatou por 1 a 1 e levou a melhor por 5 a 4 nos pênaltis.
Dirigida interinamente por Marcão, substituto do demitido Luis Zubeldía, o time carioca jogou com um a menos desde os 12 minutos da etapa final, por causa da expulsão de Cannobio. Mesmo assim, abriu o placar aos 31, em chute de Serna, mas levou o empate em pênalti apitado com ajuda de vídeo e convertido por Arce aos 52. No desempate, porém, o goleiro Fábio fez sua parte.