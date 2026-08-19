O São Paulo derrotou o Bolívar por 3 a 1, na noite de terça-feira (18), no Morumbi, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Após um empate por 1 a 1 na altitude de 3.650 m de La Paz, a equipe tricolor obteve sua classificação com gols marcados por Luciano, Calleri e Sabino em São Paulo.

Foi a primeira vitória dos comandados de Dorival Júnior em seis partidas desde a pausa no calendário de clubes para a disputa da Copa do Mundo. No total, eram seis jogos de jejum, sequência que foi interrompida em um embate mais complicado do que pode indicar o placar final registrado.

O adversário da próxima fase já é conhecido. Trata-se do tradicional Boca Juniors, que avançou com bastante facilidade contra o paraguaio Deportivo Recoleta. A equipe argentina venceu por 3 a 1 em Buenos Aires e confirmou a vaga com uma goleada no duelo de volta, realizado em Assunção: 4 a 0.