A médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, 36, está em estado grave no Hospital de Base do Distrito Federal após ter sido atacada por um cão do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, em Brasília, na manhã desta terça-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares dão conta que a vítima estava fazendo um atendimento no canil "quando foi atacada e mordida por um dos cães de ataque/defesa mantidos no local".

Ela teria sofrido graves lesões no pescoço e uma parada cardiorrespiratória antes de ser socorrida por outros funcionários, que acionaram o resgate.