Veterinária é atacada por cão do Senado e está em estado grave
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A médica-veterinária Vitória Valle de Oliveira Pinha, 36, está em estado grave no Hospital de Base do Distrito Federal após ter sido atacada por um cão do Serviço de Cinotecnia do Senado Federal, em Brasília, na manhã desta terça-feira (18).
Segundo a Polícia Civil, informações preliminares dão conta que a vítima estava fazendo um atendimento no canil "quando foi atacada e mordida por um dos cães de ataque/defesa mantidos no local".
Ela teria sofrido graves lesões no pescoço e uma parada cardiorrespiratória antes de ser socorrida por outros funcionários, que acionaram o resgate.
"Em razão da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou atendimento à vítima, que posteriormente foi encaminhada ao Hospital de Base, onde permaneceu sob cuidados médicos, havendo informação preliminar de que seu estado de saúde seria grave", informou a Polícia Civil, em nota à Folha de S.Paulovet.
O IgesDF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), que gerencia o Hospital de Base, confirmou em nota à reportagem que a mulher passou por procedimento cirúrgico com a equipe de cirurgia do trauma do hospital e permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em estado grave. "A família já foi informada sobre o quadro clínico", destaca a nota.
Vitória Pinha é funcionária terceirizada de uma empresa que presta atendimento veterinário aos cães do Serviço de Cinotecnia do Senado, criado em 2019.
Cinotecnia é o termo usado para definir treinamento e comando de cães para atividades de patrulha e policiamento, detecção de drogas, explosivos e armas de fogo, intervenção em distúrbios públicos e suporte em ações de busca e apreensão.
O animal que a atacou é um pastor-belga-malinois, uma raça de porte médio-grande, reconhecida por sua extrema inteligência, energia inesgotável e forte vocação para o trabalho. Conhecido como "a Ferrari dos cães de proteção", ele se destaca em operações policiais, guarda e esportes de alta performance, mas exige tutores altamente experientes devido a sua agressividade.
Segundo a Polícia Civil, a investigação ainda vai esclarecer as circunstâncias do ataque. Para isso, foi realizada uma perícia do local e uma equipe composta pelos policiais civis da 5ª DP foi até o local da ocorrência e também ao Hospital de Base, "com a finalidade de realizar diligências, colher informações acerca da dinâmica do ocorrido, identificar eventuais testemunhas e obter demais elementos necessários à apuração".
O Senado disse que acompanha o estado de saúde da profissional e presta assistência a ela e à família.
"Paralelamente, a instituição está apurando os fatos decorrentes do episódio. O cão envolvido no incidente, da raça pastor-belga-malinois, possui vacinação em dia. O animal foi imediatamente retirado das atividades operacionais, passará por exames e permanecerá em observação", completa a nota.