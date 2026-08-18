Bill Rasmussen, fundador da ESPN, morreu aos 93 anos nesta terça-feira (18), após complicações da doença de Parkinson. A morte foi informada pela emissora.

Rasmussen criou a ESPN a partir da ideia de uma rede dedicada exclusivamente aos esportes. Em 1978, ele adquiriu um transponder de satélite da RCA e decidiu lançar o canal em Bristol, no estado americano de Connecticut.

A emissora entrou no ar em setembro de 1979 com 80 funcionários e transmissões de esportes de Connecticut. Meses depois, a Getty Oil comprou uma participação majoritária, e a Anheuser-Busch fechou um contrato de publicidade. Investidores afastaram Rasmussen da empresa em 1980, e a ABC comprou participações da Getty e de familiares do fundador em 1984.