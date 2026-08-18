Criador da ESPN, Bill Rasmussen morre aos 93 anos
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Bill Rasmussen, fundador da ESPN, morreu aos 93 anos nesta terça-feira (18), após complicações da doença de Parkinson. A morte foi informada pela emissora.
Rasmussen criou a ESPN a partir da ideia de uma rede dedicada exclusivamente aos esportes. Em 1978, ele adquiriu um transponder de satélite da RCA e decidiu lançar o canal em Bristol, no estado americano de Connecticut.
A emissora entrou no ar em setembro de 1979 com 80 funcionários e transmissões de esportes de Connecticut. Meses depois, a Getty Oil comprou uma participação majoritária, e a Anheuser-Busch fechou um contrato de publicidade. Investidores afastaram Rasmussen da empresa em 1980, e a ABC comprou participações da Getty e de familiares do fundador em 1984.
"Bill foi um homem notável, um visionário e inovador que concebeu a ideia de uma rede inteiramente dedicada aos esportes", afirmou o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro.
Rasmussen participou do lançamento do SportsCenter, primeiro programa exibido pela ESPN. A atração, apresentada inicialmente por Lee Leonard e George Grande, continua no ar.
A rede também passou a oferecer programação esportiva ininterrupta e transmitiu as primeiras fases do torneio masculino universitário de basquete dos Estados Unidos em 1980. Essas transmissões deram projeção nacional à emissora.
Chris Berman, que entrou na ESPN três semanas após a estreia, chamou Rasmussen de "nosso George Washington e um bom amigo". Após ter deixado a empresa, o fundador trabalhou como consultor e escreveu livros sobre a criação do canal.
Nascido em Chicago em 15 de outubro de 1932, Rasmussen começou a carreira na rádio WTTT, em Amherst, Massachusetts, em 1962. Ele também trabalhou em uma emissora de televisão e foi diretor de comunicação do New England Whalers, equipe de hóquei.