Técnico Franclim Carvalho é demitido, e interino assume Botafogo
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Franclim Carvalho não é mais técnico do Botafogo. O clube sacramentou a saída do português nesta terça-feira (17), após duas derrotas consecutivas, incluindo a goleada na Copa Sul-Americana.
Quem assume o comando interinamente é Rodrigo Bellão, que já executou a função e também treina o sub-20. Bellão já estará à frente do time no jogo de volta contra o Cienciano, pela Sul-Americana.
O Botafogo aproveita a onda de mudanças para estruturar uma comissão técnica permanente. E isso envolve nomes como Paulo Bonamigo, que será coordenador técnico.
Quem mais chega
O preparador físico Ronaldo Torres.
Marcelo Salles, conhecido como "Fera", assume o cargo de Auxiliar Técnico permanente do Clube.
Quem sai
Além de Franclim, também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
Franclim estreou no Botafogo em abril e deixa o cargo após pouco mais de quatro meses. Ao todo, foram 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas em 22 jogos pelo Glorioso, além de 36 gols marcados e 28 sofridos.
O Botafogo teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas desde o retorno após a pausa da Copa do Mundo. A saída ocorreu após uma goleada por 6 a 1, sofrida para o Cienciano, do Peru, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira (13), e uma derrota para o Vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão, no domingo (16).
Foi a segunda passagem pelo clube. O técnico português assumiu o Botafogo após a saída de Martín Anselmi. Ele trabalhou pelo Glorioso pela primeira vez como auxiliar de Artur Jorge, conquistando a Libertadores e o Brasileirão, em 2024.