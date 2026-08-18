Franclim Carvalho não é mais técnico do Botafogo. O clube sacramentou a saída do português nesta terça-feira (17), após duas derrotas consecutivas, incluindo a goleada na Copa Sul-Americana.

Quem assume o comando interinamente é Rodrigo Bellão, que já executou a função e também treina o sub-20. Bellão já estará à frente do time no jogo de volta contra o Cienciano, pela Sul-Americana.

O Botafogo aproveita a onda de mudanças para estruturar uma comissão técnica permanente. E isso envolve nomes como Paulo Bonamigo, que será coordenador técnico.

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