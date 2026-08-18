Fábio brilha, Fluminense vence Rivadavia nos pênaltis e avança
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O Fluminense venceu o Independiente Rivadavia por 5 a 4 nos pênaltis, no Estádio Malvinas Argentinas, e avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Fábio brilhou nas penalidades e defendeu duas para classificar o Flu. No tempo regulamentar, empate por 1 a 1, com gols de Serna e Arce.
O primeiro tempo começou com os donos da casa superiores, mas o Flu igualou e criou boas oportunidades, como o escanteio cobrado por Hulk para a finalização de Thiago Silva. Na segunda etapa, o time de Marcão perdeu Canobbio, expulso, e precisou se fechar e jogar no contra-ataque. E foi assim que saiu o gol dos cariocas, em lançamento em profundidade de Hércules para Serna. No fim, porém, o Rivadavia garantiu o empate.
Nas quartas, o Tricolor espera o vencedor de Platense x Coquimbo Unido. No próximo sábado, às 16h (de Brasília), o Fluminense recebe o Remo pelo Brasileirão, no Maracanã, e o Rivadavia visita o Independiente de Avellaneda pelo Campeonato Argentino, às 18h30.
Lances importantes
Cobrança de falta. Aos 8, Hulk bateu com força e Bolcato defendeu com segurança.
Perigo contra o Flu. Aos 31, Fernández recebeu na grande área, deixou a marcação para trás e finalizou, mas Thiago Silva bloqueou.
Thiago Silva quase marca. Aos 35, após cobrança de escanteio de Hulk, Thiago Silva bateu direto, mas a bola tocou em Canobbio antes de ir para fora.
Flu com um a menos. Aos 12 do 2º tempo, Canobbio fez falta forte em Fernández, levou o segundo amarelo e foi expulso.
Seria um golaço. Aos 26, Acosta tentou um chute do meio da rua para pegar Bolcato de surpresa. A bola passou pouco acima do travessão.
Gol salvador. Serna recebeu ótimo lançamento de Hércules aos 29, invadiu a área sozinho e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.
Pênalti para o Rivadavia. Aos 47, após cruzamento pela esquerda e finalização de Studer, a bola desviou no braço de Ignácio e foi para fora. Após ser acionado pelo VAR, Andres Rojas assinalou o pênalti.
Arce empata no último minuto. Na cobrança, Arce chutou firme e deslocou Fábio para empatar o jogo no fim.
Isolou. Aos 54, Serna desarmou o zagueiro adversário e teve a bola do jogo na cara do gol, mas mandou no alto e perdeu a chance de vencer no tempo normal.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Bolcato; Bonifacio (Vigo), Costa, Studer e Elordi (Villalba); Bottari (Atencio), Bobadilla, Fernández e Bucca (Sábato); Salas e Arce. T.: Alfredo Berti.
FLUMINENSE
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Acosta); Canobbio, Soteldo (Millan) e Hulk (Serna). T.: Marcão.
Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza-ARG
Árbitro: Andres Rojas-COL
Assistentes: David Fuentes-COL e Miguel Roldan-COL
VAR: Leonard Mosquera-COL
Cartões amarelos: Hércules (FLU), Canobbio (FLU), Hulk (FLU), Soteldo (FLU); Studer (IND), Arce (IND), Bucca (IND)
Cartões vermelhos: Canobbio (FLU), após dois amarelos
Gols: Serna (FLU), aos 30 do 2º tempo; Arce (IND), aos 50 do 2º tempo
Pênaltis: Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli e Guga converteram para o Fluminense, e Acosta perdeu; Fernández, Villalba, Salas e Arce converteram para o Rivadavia; Bobadilla e Atencio perderam.