O Fluminense venceu o Independiente Rivadavia por 5 a 4 nos pênaltis, no Estádio Malvinas Argentinas, e avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Fábio brilhou nas penalidades e defendeu duas para classificar o Flu. No tempo regulamentar, empate por 1 a 1, com gols de Serna e Arce.

O primeiro tempo começou com os donos da casa superiores, mas o Flu igualou e criou boas oportunidades, como o escanteio cobrado por Hulk para a finalização de Thiago Silva. Na segunda etapa, o time de Marcão perdeu Canobbio, expulso, e precisou se fechar e jogar no contra-ataque. E foi assim que saiu o gol dos cariocas, em lançamento em profundidade de Hércules para Serna. No fim, porém, o Rivadavia garantiu o empate.

Nas quartas, o Tricolor espera o vencedor de Platense x Coquimbo Unido. No próximo sábado, às 16h (de Brasília), o Fluminense recebe o Remo pelo Brasileirão, no Maracanã, e o Rivadavia visita o Independiente de Avellaneda pelo Campeonato Argentino, às 18h30.

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