Mulher é presa após ser filmada maltratando cachorro
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Uma mulher foi presa em flagrante após ser filmada sacudindo um cachorro em um condomínio residencial no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, no domingo (16).
Segundo a Polícia Civil, ela foi presa sob suspeita de maus-tratos a cães e gatos. Seu nome não foi divulgado.
Questionada, a polícia não disse se a mulher tem advogado constituído e a reportagem não conseguiu identificar a defesa de outra forma.
O Tribunal de Justiça do Rio disse que sem o nome dela não era possível saber mais detalhes do caso -a reportagem perguntou se já havia ocorrido audiência de custódia, se a mulher permanecia presa e se ela havia sido encaminhada ao sistema prisional.
O animal foi resgatado e está em um lar temporário.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar uma ocorrência de maus-tratos a animais em um condomínio. A mulher foi detida e levada para atendimento médico em uma unidade de saúde da região. A PM não disse o motivo do atendimento.
Depois, ela foi conduzida à 42ª DP (Recreio), onde foi presa em flagrante.
Imagens que registraram a ocorrência mostram a mulher segurando o cachorro branco e de pequeno porte, da raça chihuahua, enquanto pessoas ao redor apontam celulares para ela.
Em determinado momento, uma pessoa que gravava a cena pediu que ela repitisse o que estava fazendo com o animal.
A mulher então segurou o chihuahua entre as pernas e o sacodiu repetidamente. Em seguida, levantou o cachorro e passou a balançá-lo rapidamente de um lado para o outro, fazendo movimentos bruscos. O animal choramingou durante a ação.
A cena foi registrada por pessoas que estavam no local, enquanto a mulher aparentava repetir, diante das câmeras, os movimentos que já vinha fazendo com o cachorro. As imagens foram usadas para acionar a Polícia Militar.
Outros animais que estavam no apartamento da mulher foram resgatados.