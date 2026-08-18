Uma mulher foi presa em flagrante após ser filmada sacudindo um cachorro em um condomínio residencial no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, no domingo (16).

Segundo a Polícia Civil, ela foi presa sob suspeita de maus-tratos a cães e gatos. Seu nome não foi divulgado.

Questionada, a polícia não disse se a mulher tem advogado constituído e a reportagem não conseguiu identificar a defesa de outra forma.