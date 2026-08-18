Dois homens que estavam em uma moto disfarçados de entregadores foram mortos pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (17), após assaltarem uma farmácia na zona oeste de São Paulo e roubarem canetas emagrecedoras, conforme informações da PM.

A farmácia roubada fica na avenida Vital Brasil, no Butantã. Os criminosos renderam os funcionários, segundo a PM, e roubaram as chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos de alto custo usados no tratamento de diabetes e obesidade. Eles usavam bolsa de entregas e fugiram na sequência do assalto.

Agentes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) faziam patrulhamento pela região e desconfiaram da dupla, na região da Raposo Tavares, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), tentaram abordá-lo, mas eles não respeitaram as ordens de parada, o que deu início a uma perseguição.