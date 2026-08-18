PM mata dois suspeitos após roubo de canetas emagrecedoras
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Dois homens que estavam em uma moto disfarçados de entregadores foram mortos pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (17), após assaltarem uma farmácia na zona oeste de São Paulo e roubarem canetas emagrecedoras, conforme informações da PM.
A farmácia roubada fica na avenida Vital Brasil, no Butantã. Os criminosos renderam os funcionários, segundo a PM, e roubaram as chamadas canetas emagrecedoras, medicamentos de alto custo usados no tratamento de diabetes e obesidade. Eles usavam bolsa de entregas e fugiram na sequência do assalto.
Agentes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) faziam patrulhamento pela região e desconfiaram da dupla, na região da Raposo Tavares, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), tentaram abordá-lo, mas eles não respeitaram as ordens de parada, o que deu início a uma perseguição.
No decorrer da fuga, um deles, que estava armado, segundo a pasta da Segurança, tentou sacar o revólver. Os agentes atiraram e dois foram atingidos, no cruzamento da rua Agostinho de Azevedo com a rua Cândido Fontoura, no Jardim Boa Vista.
O resgate foi acionado, mas os dois morreram ainda no local.
Com eles, foram apreendidas as canetas emagrecedoras que haviam sido roubadas de uma farmácia, além de uma arma de fogo calibre 32 e a motocicleta, que tinha queixa de furto e estava com placas clonadas.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) como roubo, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.
A Polícia Militar instaurou um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar as circunstâncias da ocorrência. Os policiais utilizavam COPs (câmeras operacionais portáteis) e as imagens serão analisadas durante as investigações.
O caso também é investigado pela Polícia Civil.