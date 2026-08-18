O ministro da Educação, Leonardo Barchini, homologou nesta segunda-feira (17) novas diretrizes para o ensino de artes nas escolas públicas e privadas do país. Elas determinam que cada uma das quatro linguagens artísticas deverá ser lecionada em uma disciplina específica.

Assim, as escolas deverão garantir que os estudantes de ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) e ensino médio tenham aulas específicas de artes visuais, dança, música e teatro. Até então, essas quatro linguagens eram, em geral, ministradas todas e juntas dentro de uma única disciplina, chamada genericamente de ensino da arte.

A mudança homologada pelo ministro foi produzida pelo CNE (Conselho Nacional de Educação) e complementa a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que orienta o que deve ser ensinado em todos os sistemas de ensino do país.